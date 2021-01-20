　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」　高抗藥性「超級淋病」現身

▲▼專家擔心，為了治療新冠玵過度使用抗生素，將培養出「超級淋病」。（圖／達志影像）

▲專家擔心，為了治療新冠而過度使用抗生素，將培養出「超級淋病」。（圖／達志影像）

實習記者湯子暘／編譯

英國性健康與愛滋病協會（BASHH）的醫生擔心，一旦封城的政策隨著疫情結束，社交活動再度開放，可能將面臨淋病的爆發潮。根據《太陽報》報導，12月還傳出有「超級淋病」的消息。WHO警告，在新冠大流行期間各國過度使用抗生素，讓增強抗藥性的性病更加難以治癒。

英國截至去年2月為止，淋病的病例在過去十年上升249％，梅毒病例也上升了165％，但受益於疫情下的隔離政策，因性病就診的人數在大流行期間下降85％。

BASHH協會主席麥克索利（John McSorley）呼籲，民眾應在封城結束後到醫院檢測，避免傳播性病，「我們正在回到一年前的狀態，隨著我們再度開放社會，可以預測將有更多的淋病與梅毒病例。」根據協會的數據顯示，英國2020年有大約80％到90％的人減少性行為。

▲▼現有簡單的血液檢測方式，讓民眾可在家自行抽取血液，檢查是否患有性病。（圖／達志影像）

▲現有簡單的血液檢測，讓民眾可在家自行抽取血液，檢查是否患有性病。（圖／達志影像）

每年全球有超過9000萬淋病病例，且這個數字還在穩定增長。儘管多數病例都發生於非州地區，但西方國家也正以驚人速度增長。其中又以英國的淋病發生率為歐洲最高，到2030年將有超過42萬新的病例。

淋病與多數細菌感染一樣，可以使用短期抗生素治療，通常症狀在幾天後就會痊癒。然而一些國家在大流行中過度使用抗生素，且封城讓更多民眾選擇自行用藥物治療，可能培養出具高度抗藥性的「超級淋病」。

ET快訊
根本三胞胎！3輛HONDA「車牌神複製」　車主驚：按遙控器亮
快訊／案864接觸親屬到某樓層上班　台北101回應了
快訊／高雄榮總公告「準備收治新冠病患」：非必要請勿進入院區
去過2次范植偉淡水家！ 女粉爆他嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嫩妻甜叫老公起床　竟被「滾水潑脖子」痛到昏厥！背部慘況曝

想當網紅！山頂空中拋貓「自由落體」　屁孩被捕大哭：我們錯了

文在寅大動作改組內閣！南韓外長康京和遭撤換...他曾赴平壤談判

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」　高抗藥性「超級淋病」現身

「美墨邊境築牆」喊停！準國土安全部長挺拜登　移民大隊準備北漂

10歲童看電視被淋油點火　全身90%燒傷...父：他功課太差了！

快訊／朴槿惠「密集接觸」新冠確診者...篩檢結果出爐了！

手握核武大權…川普「核足球」交接程序曝！　專家：至少還有3個

彭斯將重踏「4年前這段路」！出席拜登就職　甩臉川普告別趴

傳川普想創新政黨「愛國者黨」！　CNN曝幕僚第一手內幕

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

WHO獨立小組批陸政府、譚德塞　隱匿疫情導致病毒「全球擴散」

案863本土病例傳給3人　接觸者「丈夫、女兒、同事」全中

消毒現場曝！20化學兵全副武裝 病患轉院前「行李、走道全噴一遍」

部桃9人確診！醫護家人也染疫 陳時中：屬於強勢變異病毒株

嫩妻甜叫老公起床　竟被「滾水潑脖子」痛到昏厥！背部慘況曝

想當網紅！山頂空中拋貓「自由落體」　屁孩被捕大哭：我們錯了

文在寅大動作改組內閣！南韓外長康京和遭撤換...他曾赴平壤談判

英國疫情結束後將迎「性病爆發潮」　高抗藥性「超級淋病」現身

「美墨邊境築牆」喊停！準國土安全部長挺拜登　移民大隊準備北漂

10歲童看電視被淋油點火　全身90%燒傷...父：他功課太差了！

快訊／朴槿惠「密集接觸」新冠確診者...篩檢結果出爐了！

手握核武大權…川普「核足球」交接程序曝！　專家：至少還有3個

彭斯將重踏「4年前這段路」！出席拜登就職　甩臉川普告別趴

傳川普想創新政黨「愛國者黨」！　CNN曝幕僚第一手內幕

LIVE／急追案864足跡！接觸親屬曾去101 　陳時中最新說明

哈波施壓球團盼簽回瑞爾穆托　費城人準備5年1億美元

富邦盃少棒／東園部分主力沒寫功課遭禁賽　「品性比輸贏更重要」

PRADA解約鄭爽完美詮釋「七天包退」　網翻出「最短代言人」另有其人

確診者足跡都要走一遍　桃機清潔員難忘武漢類包機：場面太驚悚了

興采集團捐贈台大醫院2000件防護衣　邱泰源盼帶動業界拋磚引玉

2021年你該調整哪件事讓好運提升？增進感情或是轉換職業

陳妍希大力甩巴掌⋯馬上道歉！「男主角反應」讓她折服

孫安佐製槍案五度開庭...神情痛苦跑廁所　孫鵬關心愛兒跟著去

馬雲神隱88天現身了！視訊前承諾「疫情過去了一定再見面」

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

搭飛機千萬別喝這個！網紅空姐曝「超噁內幕」

武漢耽誤全球的3天　半島電視台揭中國隱匿疫情

柯文哲受日媒專訪：想選總統、不反對開放核災區食品

信守對台承諾！布林肯提「美台交往」：認真研究

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

川普任期最後一天　白宮曝光行程

英國試圖建立D10民主聯盟　華春瑩回應了

即／沖繩發布緊急事態！為期19天

兒子名和前男友一樣　男發現崩潰

川普卸任影片「不願提拜登名」：給予最好的祝福

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

英單日1610人死再創紀錄！衛生大臣曾接觸確診者

狠媽生完秒扔窗外！裸嬰9度寒流凍成硬屍

更多熱門

相關新聞

稱家附近就死了一個確診者　女遭起訴嚇哭：這麼嚴重啊

稱家附近就死了一個確診者　女遭起訴嚇哭：這麼嚴重啊

新北市一名女子先在臉書PO說，「我家附近就死了一個確診者」，過幾天又加碼說，「三重區中正南路的郭XX就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案，這樣事件在我眼前就有」，檢方偵結後依違反嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例起訴，女子驚恐說，「我只是聽人家說的⋯我不知道事情會這麼嚴重啊」。

緩解香港防疫壓力 820床位臨時醫院今竣工

緩解香港防疫壓力 820床位臨時醫院今竣工

喝水口罩別拉到脖子！專家圖解「內外全病毒」：也嚴禁放口袋

喝水口罩別拉到脖子！專家圖解「內外全病毒」：也嚴禁放口袋

陸擬修法　醫發現傳染病要即時報告

陸擬修法　醫發現傳染病要即時報告

印度男單選手確診退出泰羽賽

印度男單選手確診退出泰羽賽

關鍵字：

英國新冠肺炎淋病性病封城超級細菌抗生素

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

楊志良搭捷運「拉下口罩」！照片曝光網傻眼

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

更多

最夯影音

更多
群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中
部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面