彭斯將重踏「4年前這段路」！出席拜登就職　甩臉川普告別趴

▲美國副總統彭斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

在美國總統當選總統拜登宣誓就職的同一天，美國總統川普要在20公里外的空軍基地舉辦卸任儀式，但陪在川普身旁4年的彭斯及多名共和黨高層都將缺席這場活動，前往國會大廈參加迎接新政府上任。據消息人士最新說法，新任副總統賀錦麗夫婦在就職典禮結束後，將會依照傳統，步行護送彭斯夫婦前往他們的車隊。

▲美國當選總統拜登預計台灣21日凌晨零時30分宣誓就職。圖為拜登及夫人吉兒。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN等外媒報導，拜登表定台灣21日凌晨零時30分在國會大廈宣誓就職，在典禮結束後，依據傳統，新上任的副總統夫婦會護送前任副總統夫婦走向車隊。回到2017年1月20日這天，彭斯夫婦陪著擔任歐巴馬政府副總統的拜登及夫人吉兒走向車隊，送拜登夫婦離開華府；如今時隔4年，換成賀錦麗夫婦護送彭斯夫婦離開白宮。

▲賀錦麗在總統副總統就職日前2天，辭去參議員席位。（圖／路透社）

只不過，就在拜登就職典禮登場前3小時，川普正在20公里外的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）舉辦卸任儀式。文中分析，彭斯如果要同時參加2場活動，儘管可搭乘直升機和車隊趕場，但在後勤準備上會是一大挑戰。

此外，多名共和黨高階領導層現已確定出席拜登就職典禮，彰顯兩黨團結象徵，包括參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）及眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等人。

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