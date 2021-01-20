文在寅大動作改組內閣！南韓外長康京和遭撤換...他曾赴平壤談判

▲南韓青瓦台國民溝通首席鄭萬昊20日宣佈內閣改組消息。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅繼續對內閣進行微幅改組，期盼在任期僅剩一年多的時間能完成改善兩韓關係、美朝關係，今（20）日上午大動作撤換外交部長，提名前青瓦台國家安保室長鄭義溶（정의용）接替康京和。據悉，鄭義溶曾於2018年接下特使身份，代表文在寅政府前往北韓（朝鮮）首都平壤，與北韓高層談妥文金會事宜。

根據《韓聯社》報導，青瓦台國民溝通首席鄭萬昊（정만호）於20日聲明中表示，文在寅將替換外交部、文化體育觀光部、中小企業暨新創產業部等3處部長，其中鄭義溶為新任外交部長，共同民主黨國會議員黃熙（황희）為新任文化體育觀光部長，共同民主黨國會議員權七勝（권칠승）為中小企業暨新創產業部長。

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▲鄭義溶、黃熙、權七勝將接任外交部長、文體部長、中小企業部長。（圖／達志影像）

鄭萬昊在聲明中表示，鄭義溶在文在寅就任總統後，曾擔任青瓦台國家安保室長，時間長達3年，在外交、國家安全等領域具有主掌地位，先前更有駐美國公使、駐以色列大使、駐日內瓦代表部大使，更曾擔任開放吾人黨（열린우리당，共同民主黨前身）第17屆國會議員，

他說明，「鄭義溶3年多來擔任青瓦台國家安保室長，針對南韓與美國之間的各種議題進行協商，並曾深度介入推動韓半島（朝鮮半島）無核化、美朝談判。」

報導分析，隨著拜登新政府即將主導美國政權，文在寅趁任期僅剩最後1年的時間調整外交領域人員部署，以便在2019年2月川普與金正恩在越南河內峰會談判決裂後，持續推動韓半島和平進程。

▲南韓外交部長康京和。（圖／路透社）

據悉，文在寅2017年5月當選總統後，康京和便接下外交部長達3年半。不過2020年7月駐紐西蘭大使館某外交官多次性騷當地男職員一事被當地媒體報導後，康京和遭批應對失當，加上其丈夫李一昺（이일병）該年10月不顧反對前往美國購買遊艇，外界認為以上2項因素為文在寅決定撤換外交部長的主因，欲以此挽回持續低迷的支持率。

另外，原先擔任中小企業暨新創產業部長的朴映宣（박영선）遞出辭呈後，似乎有意代表共同民主黨角逐4月份首爾市長補選，預計可能將投入黨內初選工作，與黨內國會議員禹相虎（우상호）競爭。

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