拜登終於就職美國總統！回顧慟喪摯親「悲慘人生」：曾想一走了之

▲拜登即將宣誓就職美國總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

拜登即將於當地時間20日上午11時30分以78歲的高齡宣誓就職美國第46任總統，先前曾三度角逐總統寶座，不僅問政資歷豐富，還曾擔任前總統歐巴馬的副手。不過回顧這悲慘坎坷的一生，雖然拜登成名的早，奪下「史上最年輕參議員」光環，卻接連被迫面臨與愛妻、女兒、長子天人永隔的悲劇。

綜合外媒報導，拜登1942年11月生於賓夕法尼亞州斯克蘭頓市（Scranton），在家中4個兄弟姊妹排行老大，10歲後與家人搬至德拉瓦州威爾明頓市，高中時成績普通、且性格內向導致易有口吃，不過擅長美式足球與棒球。

1965年，拜登獲取特拉華大學歷史與政治學系雙學位，1968年拿下雪城大學法學學位，並結識第一任妻子妮莉雅（Neilia Hunter），育有3名子女，分別是雙胞胎波伊（Beau）與杭特（Hunter），以及娜歐蜜（Naomi）。

▲拜登1972年當選參議員後，與第一任妻子妮莉雅抱著雙胞胎兒子。（圖／達志影像／美聯社）

法學院畢業後，拜登回到威爾明頓從事律師一職4年，直到1970年時決意從政，贏得新城堡郡議會選舉，成為郡議員，1972年以29歲的年齡在德拉瓦州參議員選舉獲勝，擊敗共和黨籍的卡勒•博格斯（J. Caleb Boggs），成為美國史上最年輕參議員之一。

不料在準備攀上政治高峰時，妮莉雅帶著3名子女趁聖誕節前夕外出購買禮物，卻慘遭聯結車撞上，送醫後妮莉雅與女兒娜歐蜜因腦部重創死亡，而波伊與杭特則骨折。拜登遭到痛失至親的重大打擊後，原想辭掉職務，最後還是在兒子病榻前舉行就職宣誓，爾後的37年間都是搭乘1個半小時的火車來回德拉瓦州住處與華府國會山莊通勤，為的就是要照顧僅存的2名兒子。事後，他在CNN某場採訪時表示，當時甚至悲觀到想從橋上縱身一躍、一走了之！

▲拜登妻子妻子吉兒．拜登（Jill Biden ）。（圖／達志影像／美聯社）

直到1977年，拜登才與在學校擔任教師的吉爾（Jill Biden）結縭，並生下2人之間唯一的女兒艾希莉（Ashley Biden），並於1978年以後5度當選參議員，其中還曾擔任司法委員會主席、外交關係委員會主席，關心家庭暴力、制定反犯罪法案，還以嚴厲刑罰懲治毒犯。

1987年拜登參與民主黨總統大選的初選，但由於競選講稿涉及剽竊醜聞；2008年欲與歐巴馬在黨內初選競爭但落敗，不過此後擔任2屆歐巴馬的副總統；2015年第3度挑戰總統大選，卻又遇上長子波伊腦癌辭世，因此陷入極大悲慟，便將黨內初選機會讓給希拉蕊。

▲ 拜登2015年面對長子波伊（Beau Biden）癌逝。（圖／達志影像／美聯社）

長子波伊是拜登內心的驕傲，幫助拜登早日擺脫喪親之慟，2008年伊拉克戰爭曾隨軍服役擔任律師，之後擔任德拉瓦州檢察總長，是民主黨的政治新星，還被視為該州州長炙手可熱的人選，不料卻因腦癌病逝，年僅46歲。

如今，拜登終於成功入主白宮，美國政治可望即將在疫情等危機下開啟新篇章。

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