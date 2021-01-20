重症醫警告「脫口罩最可怕6件事」！網驚：不該做的都做了

▲重症醫師再次提醒脫口罩應避免的6件事。（圖／翻攝自臉書／陳志金）

記者崔子柔／綜合報導

衛福部立桃園醫院在12日出現本土感染病例，至今進入第9天，院內已經累計有9人染疫。ICU醫師陳志金就提醒「脫口罩最可怕的6件事」，宣導大家避免接觸病毒。

陳志金改版近日被瘋傳的星座圖「世上最可怕的6件事」，寫出6件脫口罩的恐怖行為，包括1.脫下口罩放在桌上，2.脫下口罩，沒洗手就揉眼睛、挖鼻孔、吃東西，3.脫下口罩，揉一揉丟到垃圾桶，4. 脫下口罩接觸到口罩表面沒洗手，5. 脫下口罩把口罩剪碎，6. 脫下口罩，內外面交換再戴。

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▲陳志金第2次發文提醒民眾。（圖／翻攝自臉書／陳志金）

陳志金表示，「如果口罩有發揮它保護你的效果，幫你擋下有病毒的飛沫，那麼你就要儘可能不去踫到口罩的表面，不是嗎？」如果把帶有病毒的口罩放在桌上，等於傳染給下一個接觸到桌面的人。

陳志金提醒，脫下口罩後把它向內對折再對折，用帶子綑起來（把外層污染面包在裡面，不要用揉的），丟到有蓋的垃圾桶裡，然後一定要洗手，「記得，接觸到口罩表面以後，沒洗手以前，不要碰觸眼口鼻」。

陳志金接著分享，他習慣到家門口或車庫時就把口罩脫下丟棄，洗完手再進入屋內，「有人會把口罩剪碎，說要防止不肖業者回收再利用，真的不必想太多！因為你在剪碎的過程中，反而讓自己曝露在危險中」。

陳志金最後說，現在大家已經不缺口罩，不要為了節省把「內外面交換戴」，「這樣太危險！等於把污染面直接和嘴巴接觸」，不少網友看了內容才察覺自己已經犯了其中幾項，留言表示「我好像不該做的都做了」、「還有人一個口罩不只戴兩天」、「真的很多把口罩放桌上，不然就拉到下巴」。

▼網友在文章下留言。（圖／翻攝自臉書／陳志金）

