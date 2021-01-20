美準國務卿：中國無疑是最大挑戰　美國應重返領導國際組織

▲準國務卿布林肯就中國問題表態。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

美國參議院外委會今天召開國務卿提名人布林肯人事聽證會，聚焦中國、伊朗與俄羅斯等議題。布林肯表示，北京無疑是美國最大挑戰，美中關係對抗成分增加，有競爭但也有合作面向。

美國政權20日進行移交，參議院外交委員會今天下午針對國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）人事案召開聽證會。現場不少議員關切中國議題，布林肯致詞也強調美國能夠勝過中國，讓世界知道一個民有、民治的國家，可以做到民享。

參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）表示，不少議員認為美國若要成功，不只應對抗也應與中國競爭，例如在外交聯盟、安全、價值與貿易方面。他相信中國是美國最大國安挑戰之一，也帶來經濟挑戰，並詢問布林肯如何看待此議題。

布林肯回應表示，中國無疑是為美國與美國人民利益帶來最大挑戰的國家，美中關係對抗成分日益增加，絕對有競爭部分，但雙方利益重疊之處，仍有合作地方。

布林肯說，美國應開始從一個有力位置與中國打交道，而非弱勢位置。他說，當美國與盟友合作，而非不當批評他們時；當美國參與、領導國際組織，而非退出讓中國制定規則時；當人權遭侵犯或香港民主遭踐踏，美國起身維護自身價值時，「這些時刻都能讓美國取得有力位置」。

此外，共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）詢問布林肯，贊不贊同即將卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天稍早正式將中國對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」（genocide）；布林肯迅速表示他贊同。

布林肯指出，強迫男人、女人與孩童待在集中營，並試圖「再教育」他們讓他們遵從中共意識形態，這些作為都顯示北京正進行種族滅絕，我同意國務院的調查結果。

至於他上任30天內會針對新疆情事拿出什麼作為，布林肯指出，他會檢視美方有什麼可動用工具，並會確保美國沒有進口涉及新疆強迫勞役的商品，或是出口可能被中國用來進一步壓迫人們的技術或設備。

聽證會結束後，參院外委會將擇日對布林肯人事案進行投票，通過後案件將交至參院全院審議與投票，獲過半參議員支持即通過。