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YouTube創辦人「28歲卡奴變百億富豪」　回台內幕曝！全為2個人

圖、文／鏡週刊

陳士駿回台快2年，各界話題仍圍繞在Google瞄準YouTube的收購案，這位全球最大影音網站創辦人於上週五（15日）接受本刊專訪，主動談起台灣人最感興趣、塵封15年的往事。「最早現身的買家不是Google，是Yahoo創辦人楊致遠。」但他做夢也沒有想過，這場交易竟翻轉2家公司的命運，「最後Yahoo被美國電信商Verizon收購了。」讓陳士駿不勝唏噓。

 陳士駿（右）以16.5億美元高價出售YouTube，只花1年多寫下矽谷車庫創業傳奇。他曾用「瘋子」來形容那時日以繼夜的瘋狂工作。（達志影像）

▲陳士駿（右）以16.5億美元高價出售YouTube，只花1年多寫下矽谷車庫創業傳奇。他曾用「瘋子」來形容那時日以繼夜的瘋狂工作。（圖／鏡週刊提供，下同）

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陳士駿創立的YouTube，15年來吸引上百個國家，全球3分之1人口、逾20億人收看，全球每天觀看總時數高達10億小時，成為Google（2015年更名為Alphabet）市值突破1兆美元、股價飆漲20倍的重要金雞母。「每次看到Google股價，自己也很好奇當年為何要賣。」被本刊問到，是否後悔將YouTube賣給Google時，陳士駿抓了抓頭髮笑著說。

Google（圖）買下YouTube，也拉開與Yahoo的競爭差距，穩居網路業龍頭。（翻攝google map）

他首度披露當年祕辛。「其實，最早向我提出收購的不是Google，而是Yahoo，談判時間只差1天。」陳士駿回憶這件重大交易案從談判到出售，花不到一週的時間，「週二跟Yahoo談，隔天又與Google談，最終Google只花3天攔轎搶婚成功。」至於為何拒絕早一步找上門的楊致遠，而選擇Google，陳士駿迴避透露細節。

這項交易，以華人圈少見的閃電式出售速度，成功保留YouTube這個名字，讓營運規模超乎想像，更成為時下年輕人最嚮往職業YouTuber的幕後推手。陳士駿謙虛說著：「這是原先團隊難以實現的目標，全有功於Google接手後，以全球資源和集團力量不斷壯大YouTube。」

陳士駿驚爆收購祕辛：楊致遠（圖）才是YouTube最早買家。（達志影像）

陳士駿不避諱談「楊致遠」，甚至以「英雄」2字尊稱這位台裔新創前輩，不過2人在討論YouTube親事前並不相識。「那是我們第一次碰面，之後就沒機會相見。直至YouTube出售後第4年，2人因緣際會再見面，我沒有主動寒暄，也未因選擇Google向他致歉，對他開口就是一句：『我們現在是朋友了』。」陳士駿笑著說。 

歷經2次重大開顱手術，陳士駿透露，不當工作狂，也不要再創業了。

陳士駿的傳奇人生，其實不是外界所熟稔的28歲那年。比起2006年周旋全球網路巨鱷Yahoo和Google間，最後以16.5億美元高價出售YouTube，讓他從卡奴一夕翻身百億富豪的興奮，都比不上2018年在生死邊緣走一遭，二度手術後能夠睜開眼時的喜悅心情。  

他曾用「瘋子」來形容自己，「一天有24個小時，工作時數最長可以拉到28小時，睡10小時再起床繼續工作。當年喝咖啡的時間點是深夜11點，為了提神還能連喝好幾杯，不過那是年少輕狂不懂事。」提及自己的年少歲月，他在專訪時回想起來還是大笑直說：「很不可思議。」

2007年，負責美國總統大選辯論的CNN，破天荒決定攜手YouTube開放網友提問。「這是多麼瘋狂的事，我忙到3天3夜都沒有睡覺，直到飛回舊金山的班機上才睡著。」陳士駿繼續說：「沒想到癲癇發作，醫師檢查結果是腦瘤，醫學上稱巨大血栓動脈瘤。」2年後，他動了第一次手術，開啟吃藥控制病情的日子。

傅冠龍（右）成為陳士駿（左）回台後重要的事業戰友，暢遊台灣成為2人休閒樂趣。（陳士駿提供）

病情並未根治，讓結婚生子的他，心中始終有個陰影。「腦袋裡動脈瘤不斷擴大，哪天若真的爆掉，已不是追著時間賽跑送進急診室搶救的問題了，我想趕快動第2次手術，因為我有2個孩子，我想珍惜跟他們生活的時光。」

2018年，40歲的陳士駿決定向老天挑戰，因為2位醫生給了不同的治療建議，卻都警告「手術有極大風險」。「我不確定孩子是否知道爸爸要去做頭部手術，就好像用鋸子把頭切下來，我也留下遺書給孩子。」陳士駿露出一貫地笑容說：「事實證明我挺過6小時漫長手術。」

2009年陳士駿（左）與韓裔朴智賢（右）密婚，盛傳2人一見鍾情，約會3次便情定終身。（翻攝網路）

歷經2次重大手術、15次癲癇發作，2018年手術結束後的隔年，陳士駿帶著妻小飛回台灣。「回台第4天就遇上地震。」他腳踩年幼時最熟悉的土地，有說不完的故事，然而舉家從美國橫跨太平洋遷到台灣，不是為了自己，全都為了2個孩子的教育考量。 

究竟回台主要動機是什麼？陳士駿笑稱：「最早的念頭就是離開美國、回亞洲，至於去哪裡，一開始真的不知道，回來台灣也沒有很明確的動機，可能因為我是台裔美國人，曾經接受台灣教育，希望給孩子相同的語言和文化學習的機會。」

「舊金山街頭的槍枝、毒品和治安問題很嚴重，晚上走在街頭非常危險。」提及台灣與美國的教育差異，陳士駿證明自己的選擇是對的，「小孩來到台灣，在學校其他同學的眼中好像是外人、陌生人，但這是每個美國家庭回來台灣都會面臨的問題，原本以為小孩回台會適應不良，沒想到適應能力比大人還要好，現在談起美國朋友，就好像在講一位外國人。」

「台灣雖小卻五臟俱全，交通比其他國家方便，人也友善，沿著海岸線不斷向南行駛，風景真的好美。我還記得，回台第4天就遇上地震。」在陳士駿眼中，台灣彷彿有說不完的新鮮事。外傳，這位洋派台灣人害怕走在汽機車呼嘯而過的台北街頭，就在採訪這一天，他卻一個人上街搭車，「我不是來度假，是要住下來的。」自認回台是條幸運路，陳士駿自信地說。

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