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談話內容不適當！　美五角大廈：已移除12名國民兵就職典禮職務

▲▼美國國民兵警衛局派出2.5萬國民兵，執行就職典禮當天的職務，並提前部署。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國大量國民兵在國會周遭部署。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國五角大廈發言人於美東時間周二（19日）指出，12名國民兵成員因私下「不適當的言論和訊息」，已在新政府就職典禮前被移除職務。

綜合外電報導，發言人霍夫曼（ Jonathan Hoffman）表示，其中2人確認因不當的言論和訊息內容而被解除職務。一人是被其他國民兵舉報給警衛官，另一人則是因匿名線報被查出。

聯邦調查局（FBI）正在嚴密監測所有就職典禮當天會參與的人員，發現其餘10名的身分背景有問題，包括有犯罪等不當紀錄，因此預防起見先將他們職務移除，並尋找人員替代。

不過霍夫曼拒絕公布12名國民兵的言論內容，也不回應是否與極右分子或極端組織有關。國民警衛局局長、將軍霍金森（Daniel Hokanson）表示，「我把話說清楚：極端主義在美國任何一支部隊裡頭，都是不能容忍的。」

霍金森表示他並不擔心開除12人，就職日當天就會有人力不足的情況，因為他們總計已出動2萬5000名國民兵進行部署。而是否要針對12人做出懲處或進一步的調查，現在言之尚早，霍金森眼下最重要的優先要務是確保就職典禮當天的維安成功，他僅表示不論任何原因，只要部隊內有人被提報，一律先從當天的職務移除。

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