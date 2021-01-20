柯文哲受日媒專訪「2024想選總統」：核災區食品2條件可開放進口

▲柯文哲日前接受日媒專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

台北市長柯文哲日前接受日媒《產經新聞》訪問時表示，有意角逐2024總統大選，因他認為台灣政治與司法方面需進行重大改革，願實現自己的政策裡面。對於屢屢成為爭議的日本核災區食品，他則開放需要有2個條件。

據報導指出，柯文哲首先對台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗疫有成回應，是因為早期的邊境管制措施，以及公民普遍有防疫自覺等，對防疫有高度了解的情況下才有的成果。而在全球疫情肆虐下，防疫成功讓台北甚至能在去年底舉辦馬拉松比賽，他則表示因台灣有2003年SARS的借鑑，快速建立起防疫體制，才讓疫情控制得當。

柯文哲建議日本應該先「止血」，防止疫情擴大，然後對面臨倒閉的企業進行「輸血」，最後才進行「手術」，祭出激勵措施恢復經濟，否則「不止血就動手術很危險」。

2024是否參選總統，柯文哲表示有意願角逐，因為台灣在政治和司法方面都需要進行重大改革，因此想實現自己的政策裡面。不過他也表示，當前國際局勢和台灣政局的不確定性大，在大選前民意調查對他的支持率是否超過20％，是判斷究竟是否正式參選的依據之一。

至於未來的兩岸關係，柯文哲表示台灣夾在中國和美國兩個大國之間，不可能單獨對抗中國，而是可以和中國保持距離，這點可參考日本的應對方式，因為日本同樣被夾在兩大國之間。

香港議題方面，柯文哲回應台北市府會持續協助被打壓的香港泛民主派人士，只是沒有公開的必要，因為「不需要再刻意去刺激中國」。

對於台灣禁止日本臭名遠播以及屢受爭議的核災區食品，柯文哲則表示若科學檢測沒問題的食品「可以解禁」，不過包裝上必須註明產地來源。