部桃4波傳播9確診「醫院環境可能早有問題」　外籍看護恐成未爆彈

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院院內感染持續擴大，目前已傳到社區，截至19日已有9人染疫，其中一名確診的外籍看護，因感染來源尚未確定，持續疫調中。對此，台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民認為，外籍看護的「傳染鏈」恐難阻斷，更得注意潛在風險；醫院群聚快速演變成社區感染，環境感染機會較高，整個醫院環境可能早有問題。

桃園醫院群聚案19日再增4例，皆為案863染疫護理師的接觸者，包括2名家人（案864、865）、另一名護理師（案868）及一名住院病患外籍看護（案869）。該看護是因出現症狀，回來採檢確診。

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▲▼部桃累計9人染疫。（圖／記者林振民、屠惠剛攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名看護沒有照顧新冠個案，但曾與染疫醫師案838、856接觸，感染來源、活動等還在調查當中。

林口長庚副院長邱政洵受訪指出，這波部桃情況，如果指標個案是美國返台者，把第一圈當第一波，醫師傳給女友，後來又有護理師、別病房醫護，現在還有護理師家人和別病房看護，基本已經是第4波傳播。

邱政洵說，院內感染在冠狀病毒來說，不只飛沫，還有一個很重要的是「環境污染」傳播，有人認為環境污染傷害比飛沫大，現在疫情已經一年多了，大家都會戴口罩，所以飛沫幾乎都可以封鎖；但是環境污染無所不在，病毒會在表面存活好幾天，沒有好好處理就會造成傳染。

▼黃立民認為，部桃是「環境傳染」機率高。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▼邱政洵表示，部桃已是4波傳播。（圖／資料照／記者呂佳賢、洪巧藍攝）

而在院內環境感染方面，邱政洵也強調，醫護在觸碰病人前後和觸碰電腦前後都要洗手，就是要避免環境造成感染；但這次已經是第4波傳播，的確現在疫情比較嚴峻，且已經有擴散到社區，目前附近醫院風險也比較高，現在就是要全力圍堵。

黃立民也推測，整起事件為環境感染機會較高，因休息室就有採到病毒；而感染方式以發病日來判斷，若確診者時間接近就可能是環境感染，隔的時間較長、約5、6天就會比較像是接觸傳染。

《自由時報》報導，黃立民認為，醫院群聚快速演變成社區感染，整個醫院環境可能早有問題。至於染疫的外籍看護，他指出，看護的傳染鏈恐很難阻斷，因個案可能接觸其他移工，其他移工又去照顧人，得更注意潛在風險。