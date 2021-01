信守對台承諾！美準國務卿：認真研究美台交往限制　助台自我防衛

記者張靖榕/綜合外電報導

美國國務卿被提名人布林肯(Antony Blinken)19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會,席上談及對台政策時表示,美國將信守對台承諾,確保台灣有足夠的自我防衛能力,可以抵抗外來侵略。至於即將卸任的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)宣布取消美台交往限制,他則表示會進一步研究。

▲國務卿被提名人布林肯表示,將進一步研究有關「取消美台交往限制」的內容。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外電報導,拜登政府即將於美東時間周三(20日)宣誓就任,內閣成員的任命聽證會陸續展開,布林肯表示美國對台灣的承諾是長期、有力而且跨黨派的。他並提到《台灣關係法》與《美中三聯合公報》中,皆確保台灣具有抵抗侵略的自我防衛能力,拜登政府會繼續守住這向承諾,確保台灣有能力做到這一點;他表示美國會堅定信守對台承諾。

對於台灣加入國際組織的立場,布林肯則表示若「不需國家身分即能成為會員時」,他支持台灣應該成為會員,而對於台灣如何參與,應該還有其他方式。

川普政府國務卿蓬佩奧本月9宣布,取消聯邦政府內在對台灣交流時所有的限制,摒除美方自我審查。對此,布林肯表示拜登政府會認真衡量與台灣的往來,而蓬佩奧的這項宣布,「我們會深入研究有關《台灣保證法》所訂定的規定,我們會研究這件事。」不過他並未表示贊成或反對。

據了解,國務院指涉的美台交往限制中,包括一份過去未公開的「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan),而2020年底生效的《台灣保證法》首度將其明文公開,並建議國務院檢討相關文件,並更新對台交往的準則內容。不過當蓬佩奧宣布取消限制時,部分關係人士曾對外聲稱,並不記得或有遇過任何有關美台交往時,會受到限制的內部規定。