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信守對台承諾！美準國務卿：認真研究美台交往限制　助台自我防衛

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，席上談及對台政策時表示，美國將信守對台承諾，確保台灣有足夠的自我防衛能力，可以抵抗外來侵略。至於即將卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布取消美台交往限制，他則表示會進一步研究。

▲▼拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國務卿被提名人布林肯表示，將進一步研究有關「取消美台交往限制」的內容。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，拜登政府即將於美東時間周三（20日）宣誓就任，內閣成員的任命聽證會陸續展開，布林肯表示美國對台灣的承諾是長期、有力而且跨黨派的。他並提到《台灣關係法》與《美中三聯合公報》中，皆確保台灣具有抵抗侵略的自我防衛能力，拜登政府會繼續守住這向承諾，確保台灣有能力做到這一點；他表示美國會堅定信守對台承諾。

對於台灣加入國際組織的立場，布林肯則表示若「不需國家身分即能成為會員時」，他支持台灣應該成為會員，而對於台灣如何參與，應該還有其他方式。

川普政府國務卿蓬佩奧本月9宣布，取消聯邦政府內在對台灣交流時所有的限制，摒除美方自我審查。對此，布林肯表示拜登政府會認真衡量與台灣的往來，而蓬佩奧的這項宣布，「我們會深入研究有關《台灣保證法》所訂定的規定，我們會研究這件事。」不過他並未表示贊成或反對。

據了解，國務院指涉的美台交往限制中，包括一份過去未公開的「對台交往準則」（Guidelines on the Relationship with Taiwan），而2020年底生效的《台灣保證法》首度將其明文公開，並建議國務院檢討相關文件，並更新對台交往的準則內容。不過當蓬佩奧宣布取消限制時，部分關係人士曾對外聲稱，並不記得或有遇過任何有關美台交往時，會受到限制的內部規定。

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