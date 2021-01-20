全台周四起變天降雨熱區曝　今「大寒」清晨8.3℃！白天飆27度

▲周四起全台降雨機率增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

9縣市低溫特報！今天（20日）是24節氣的「大寒」，中央氣象局觀測，今清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的8.3度。氣象局提醒，周四、周五南方雲系北移，全台漸轉有雨；周六東北季風增強降溫，這波冷空氣影響到下周一。

►今晨至上午低溫特報區域：

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【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼9縣市低溫特報。（圖／氣象局）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨輻射冷卻影響，西半部低溫12至14度，新竹、苗栗、南投和雲林局部地區有10度以下，白天氣溫比19日更溫暖，各地高溫22度以上，西半部局部可到26、27度；西半部多雲到晴，東半部有局部短暫雨。

張承傳說，周四、周五南方雲系北移，周四降雨偏向東半部，西半部雲量稍多、局部飄雨；周五水氣最多，東半部下雨時間長，西半部降雨和周四相比再明顯一點；周六水氣慢慢離開，西半部轉多雲，東半部降雨減緩。

張承傳表示，周六東北季風增強，溫度下降，這波冷空氣影響到下周一，預估中部以北低溫12、13度、台北市15度；這段期間水氣較少、較乾冷，都是偏向東半部局部降雨。

▲▼今降雨偏向東半部。（圖／氣象局）

▼氣象局提醒周四、周五南方雲系北移。（點圖可放大／氣象局）