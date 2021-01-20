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英國單日1610人病故再創紀錄　衛生大臣爆接觸確診者立即隔離

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒。（圖／路透）

▲英國疫情嚴重程度全歐之冠。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦19日專電

英國今天新增1610 人在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）28天內病故，刷新13日的1564人紀錄，總計病故人數突破9萬人。英國同時大力推動疫苗接種，已有超過426萬人接種第一劑。

英國廣播公司（BBC）報導，英國過去24小時新增1610人病故、3萬3355人確診，總計死亡人數達到9萬1470人。不過，若以死亡證書上提到冠狀病毒疾病的方式計算，英國的病故人數已經突破10萬人。

英國國家統計局（ONS）今天稍早公布的血液抽樣檢測分析結果顯示，在2020年12月時，全英國估計每10人有1人染疫。

在病故的9萬多人當中，有將近1/4是在長照機構，儘管這個族群僅佔全人口不到1％，卻不成比例地出現大量病故人數。在2020年7月，長照機構的病故人數甚至佔整體死亡人數的40％。

為了遏止新變種病毒疫情，英國大力推動疫苗接種，根據最新政府數據，目前已有426萬6577人接種第一劑。

此外，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天傳出近期和確診病患接觸，目前正在居家隔離。

韓考克在推特發文表示，政府開發的應用程式在18 日晚間通知他最近曾和確診者近距離接觸，建議他居家隔離。他表示，「隔離或許是保持社會距離當中最重要的一環」，並呼籲所有收到同樣通知的人遵守規定。

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