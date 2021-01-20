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裸體辣模登《花花公子》封面要教宗「祝福」：我是個有信仰的麻豆

▲▼露納時常在粉專秀出自己的傲人身材。（圖／翻攝自Facebook／Lunna LeBlanc）

▲露納時常在粉專秀出自己的傲人身材。（圖／翻攝自Facebook／Lunna LeBlanc）

實習記者湯子暘／綜合報導

巴西知名裸體模特兒露納（Lunna Leblanc）最近為雜誌《花花公子》拍攝封面，接受雜誌採訪時大膽表示，希望能接受到來自梵諦岡教宗方濟各（Pope Francis）的「正式祝福」，「我不是一個沒有信仰的模特」。而這位84歲的教宗日前才因IG帳號點讚「辣模臀照」，在網路上引起熱議。

根據《紐約郵報》報導，露納大方表示，希望教宗能夠祝福她在《花花公子》的封面大成功，自己平時在推特上就有關注方濟各的帳號，且「與他傳達的訊息相處融洽」，時常受到啟發，儘管有些人會認為他「太性感」不能跟隨教宗，但「只有上帝才能審判我」（only God can judge me）。

▲露納時常在IG秀出自己的好身材。

同樣是巴西模特的娜塔莉亞（Natalia Garibotto）就曾在IG上接受過教宗的「愛心祝福」，以一張穿著校服與吊帶褲的臀照，讓眼尖的網友發現連教宗的帳號都點讚。

▲▼梵諦岡教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

▲梵諦岡教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

儘管梵諦岡發言人隨後反駁，要求IG官方調查出幕後操作人是誰，「已排除『按讚愛心』來自羅馬教廷的可能，並且已經轉要求Instagram給出解釋。」

娜塔莉亞開玩笑，自己至少能因此上天堂，「我媽可能會討厭我的臀照，但教宗他會雙擊點讚（double-tapping）。」還曾IG私訊過教宗，但沒收到任何回應。

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