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三毛：「最重要的是有愛人的能力，而不是被愛」　精選10句勇氣語錄

▲2021年適逢三毛逝世30周年紀念。（圖／黃陳田心女士、陳聖先生、陳傑先生 經皇冠文化集團授權）

▲2021年適逢三毛逝世30周年紀念。（圖／黃陳田心女士、陳聖先生、陳傑先生 經皇冠文化集團授權／下同）

記者陳致平／台北報導

2021年知名作家三毛逝世滿30周年，她一人遠飄撒哈拉沙漠，以獨樹一格的文字寫下許多膾炙人口的作品，向讀者傳遞了流浪文學的魅力，同時也在民國70、80年代激起一股「三毛熱」。近期有出版社重新推出三毛書籍紀念書封版本，讓三毛筆下的經典金句又重新受到網友討論，引起不少熱烈迴響。

▲2021年適逢三毛逝世30周年紀念。（圖／黃陳田心女士、陳聖先生、陳傑先生 經皇冠文化集團授權）

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享譽文壇盛名的已故作家三毛，著作甚豐，以生命的經驗刻下許多文學作品，包含小說及散文，在《把快樂當傳染病》一書中，三毛以幽默又生動的文字令讀者留下深刻的印象，正如同她此書的主旨，「我喜歡把快樂當成一種傳染病，每天將它感染給我所接觸的每一個人…」。以下精選出本書以恰到好處的浪漫寫下的10句療癒語錄，帶給大家繼續奮鬥的力量。

1.如果妳，有死的勇氣，難道沒有活的勇氣嗎？

2.不但是活著就算了，更要活得熱烈而起勁，不要懦弱，更不要別人太多的指引。

3.每一天，活得踏實，將分內的工作，做得盡自己能力之內的完美，就無愧於天地。

4.除了你自己之外，沒有人能替你找出生命之路。

5.做一個有彈性的人，當是我們一生追尋的目標。

6.不斷的自我突破，自我調整，自我修正，才是一生中向上爬的力量。

7.人活在世界上，最重要的是有愛人的能力，而不是被愛。

8.我們不懂得愛人又如何能被人所愛？

9.人，不經過長夜的痛哭，是不能瞭解人生的。

10.一個不欣賞自己的人，是難以快樂的。

出處：皇冠文化／《把快樂當傳染病》三毛 著

面對這樣一位傳奇女作家，皇冠出版社特別重新設計書封推出三毛30週年紀念版作品，包含《稻草人的微笑》、《快樂鬧學趣》、《把快樂當傳染病》。皇冠出版也將於2021年1月30日下午14:30舉辦「親愛的三毛紀念講座」，邀請新銳作家張西、皇冠總編輯許婷婷對談三毛作品的影響。

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