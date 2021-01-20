瘋電影／一步一步的愛　鰥夫照顧獨生女終於成就第二春

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影對於家裡有孩子或是單親家庭，應該看得會哭死吧，家庭是蘊藏最多歡樂和痛苦的場所，而單親育兒絕對是每位單親家長都可以寫出一本字典的苦水，面對全世界最有體力的行動武器，每天會有不同程度的考驗，文青電影溫文儒雅卻底蘊深厚，看完很難不落淚的啦。

山田孝之的演技確實一流，孔武有力狂野的外表下，卻能把這位堅強的父親詮釋得淋漓盡致，沒有一滴淚水，沒有催情的對白和情節，就是典型日本文學風格的樸實無華，這就是生活，沒有綜藝也不會發生社會事件，就是清水般的人生，還好導演最後賜他一個廣末涼子，電影流暢好看。

片 名：一步一步的愛

英文片名：Step

類 型：劇情

上映日期：2021-01-15

片 長：01時59分

導 演：飯塚健(Ken Iizuka)

演 員：山田孝之(Takayuki Yamada) 、 廣末涼子(Ryoko Hirosue) 、 伊藤沙莉(Itoh Sairi) 、 川榮李奈 、 國村隼(Jun Kunimura)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：原創娛樂

劇情大綱

健一（山田孝之 飾）的女兒美紀出生後不久，妻子就突然因病去世，留下健一和美紀兩人相依為命。妻子的雙親勸他再婚，並想把孫女美紀接去撫養，但是健一還是決定以一己之力照顧女兒。

從托兒所到小學畢業，時光流轉中所捕捉到的，是單親爸爸的奮鬥和女兒成長中留下的足跡。儘管這十年間，健一的生活中出現過願意成為美紀母親的女性，但對亡妻的思念情感，讓健一始終無法做出決定……

▲鰥夫獨自照顧獨生女，非常吃力卻甘之如飴。

▲慈祥的副社長丈人，經常找女婿吃飯聊天。

▲直到女兒有點懂事，才遇到靈魂伴侶。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI