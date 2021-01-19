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入境北京隔離超過14天：新增費用由政府承擔

▲▼北京、大興機場 。（圖／記者魏有得攝）

▲入境北京新規上路，防疫措施調整為「14+7+7」日 。（圖／記者魏有得攝）

記者魏有德／綜合報導

為加強新冠肺炎疫情防控，北京市政府今（19）日宣布，對境外進京人員隔離防控措施調整為「14+7+7」日。發言人徐和建表示，除已實施的14天集中隔離食宿和檢測費用自理外，因措施調整新增加的集中隔離食宿費用及各類檢測費用等，統一由財政承擔。

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京順義居民實施核酸檢測。（圖／路透社）

由於北京及其他地區近期相繼出現入境人員結束14天集中觀察後確診，引發大陸本土病例暴增，北京市將隔離及觀察期由原本的強制集中隔離14日增加為21日，後續自主管理7日維持不變。徐和建強調，境外入境進京人員在現有政策基礎上，分類實施「14＋7＋7」健康管理措施，即北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後，繼續開展7天居家和集中隔離，期滿後再進行7天健康監測。

入境人士欲透過上海等地隔離14日後，再前往北京，避開新增7日的隔離新規，也不被允許。按規定，從北京以外其他口岸入境人員滿21天方可進京，進京後補足7天健康監測，未滿21天已進京的補足7天居家或集中隔離、7天健康監測。

▲北京民眾進入商場前，必須先掃健康碼，完成健康登記。（圖／CFP）

▲北京將採取更加嚴格的疫情防控措施。（圖／CFP）

徐和建表示，北京市將進一步加大檢測篩查力度，對在京實施健康管理的各類人員，加嚴加密核酸檢測篩查措施，進一步增加人員、環境採樣部位和頻次，對重要節點實行兩家機構平行檢測、交叉驗證，並滿足兩家檢測機構人員標本＋環境「三樣本陰性」要求，最大限度提高檢測的有效性和精準度。

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