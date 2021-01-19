川普「卸任前」特赦100人…不包含他自己！　親信忙收錢當說客

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據CNN最新消息指出，美國總統川普卸任前一天準備特赦100名罪犯，大部分都是白領階級犯人，但並不包含他自己和家人。據了解，歷任美國總統都會在卸任前提出特赦名單，甚至還傳出，有人開始收錢當說客，說服川普特赦，且這並不違法。

CNN取得3名白宮內部人士說法，他們表示川普將在19日提出100人特赦名單，其中大部分都是白領階級的罪犯，也可能包括具爭議性的政治盟友，或知名的性侵犯。據了解，目前這份名單在川普幕僚的建議之下，並不會包含川普本人和他的家人。

消息人士指出，川普的幕僚建議他放棄自我赦免，也不要特赦任何參與國會動亂的罪犯，「因為這樣看起來好像他真的犯了什麼錯。」儘管如此，消息人士仍表示，「只有川普自己知道，在1月20日中午正式卸任之前，他會如何利用最後一點總統權力。」

根據CNN報導，現在許多川普周圍的親信，也開始向重罪犯或重罪犯的朋友收錢，以說服川普特赦或減刑。《紐約時報》也指出，目前對於總統特赦的規範非常寬鬆，所以川普親信的收錢行為目前來看，其實並不違法。

美國總統卸任前都有特赦罪犯的傳統，像是前總統歐巴馬（Barack Obama）就特赦了330人創下紀錄，但大部分都是罪刑較輕的毒犯。

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