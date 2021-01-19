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「泡菜是韓國的！」南韓發動大外宣　《紐時》刊全英文泡菜廣告

▲▼南韓教授徐坰德在《紐約時報》刊登泡菜廣告。（圖／翻攝自Instagram／@seokyoungduk）

▲南韓教授在《紐約時報》刊登泡菜廣告，與中國力爭泡菜起源。（圖／翻攝自Instagram／@seokyoungduk）

記者張寧倢／編譯

南韓與中國的「泡菜起源之爭」越演越烈，南韓「吃播」直播主Hamzy因為在認同泡菜源自南韓的留言點讚，慘遭大批中國大陸粉絲指控辱華。現又有南韓教授因不滿中國說法，直接在美國主流媒體《紐約時報》刊登泡菜廣告，展開南韓泡菜文化「大外宣」。

根據《韓聯社》報導，南韓誠信女子大學教授徐坰德18日在《紐約時報》美洲版與《國際版紐約時報》歐亞版刊登泡菜廣告，以「韓國泡菜是給全世界的」（Korea’s Kimchi, It’s for Everyone）為題寫下，南韓泡菜文化2013年被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為非物質文化遺產，且數千年來一直是韓國代表性的飲食文化。

▲▼南韓教授徐坰德在《紐約時報》刊登泡菜廣告。（圖／翻攝自Instagram／@seokyoungduk）

▲南韓泡菜廣告登上《紐約時報》。（圖／翻攝自Instagram／@seokyoungduk）

廣告文案中也提到，現今韓國泡菜已成為深受全世界人民喜愛的發酵食品，「泡菜是韓國的，但同時也屬於每個人。」為南韓進行泡菜文化「大外宣」之外，廣告也同時投放於Instagram、Facebook等網路社群。此舉形同強烈反駁中國數月以來，不斷聲稱泡菜起源於中國的醃漬醬菜的「泡菜工程」。

徐坰德本人表示，廣告是在一個贊助團體、眾多的泡菜專家、廣告專家以及設計師的合力之下完成的，比起一一地應對那些令人無語的「泡菜工程」，他更想將正確的泡菜資訊簡明地告訴世人。報導稱，徐坰德未來還將計畫製作韓、英、中三種語言的「泡菜歷史與文化」宣傳影片。

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