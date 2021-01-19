全裸怪男推人落軌！受害者險遭輾斃...他卻「觸電身亡」畫面曝

“Just the way I was brought up, the person that God made me, is to have compassion for people,” Army veteran Tyler Horrell told CBS2. 由 CBS New York 發佈於 2021年1月18日 星期一

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國紐約地鐵近日驚傳憾事。一名全裸男子不知何故先後攻擊2名乘客，最後在與人扭打時不慎跳到通有高壓電的鐵軌上，當場觸電身亡。他的母親得知後，悲痛萬分。

綜合外媒報導，事件發生於16日下午3點40分左右，當時曼哈頓110街與萊諾克斯大道（Lenox Avenue）的地鐵站月台上，約有25名乘客在候車，這時35歲的傑克森（Malik Jackson）突然脫光衣服，他先是在一名等車乘客的身邊裸舞，在對方表明感到不舒服後，傑克森突然憤怒地瘋狂攻擊該名乘客，並將他推落鐵軌。

▲紐約地鐵發生全裸男攻擊事件。（圖／翻攝自YT）

這名受害者被推落月台後失去意識，這時傑克森再度跳下鐵軌繼續攻擊他。55歲退役美軍男乘客霍雷爾（Tyler Horrell）眼見情況危急，擔心列車駛進會發生危險，連忙跳下月台企圖救人，沒想到反遭傑克森攻擊，兩人扭打成一團。混亂中，霍雷爾將傑克森踢開，沒想到傑克森在起身時肩膀觸碰到通有高壓電的鐵軌，當場觸電身亡。

報導指出，傑克森的母親得知後，先和地鐵的乘客道歉，並表示，傑克森是個非常好的人，他在十幾歲時，就被診斷出患有精神病，且持續與之對抗，他常常聽到聲音，並對他人試圖穿上與他一樣的衣服，感到偏執。她也補充，受新冠疫情影響，使得傑克森受到的醫療照顧減少，加上兒子並未按時服藥，才會導致這場悲劇。