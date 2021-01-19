破150年慣例！川普夫婦拒絕迎接拜登　就職當日摸黑「閃離白宮」

▲外媒報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞拒絕在白宮親自迎接拜登夫婦。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統川普20日將與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）離開華府，預計當天清晨在馬里蘭州軍用機場舉行卸任儀式，隨後飛往佛州私人俱樂部「海湖莊園」，並不會在白宮北門廊迎接繼任的拜登夫婦，此舉打破了1950年代以來卸任總統親自迎接的傳統。

綜合CNN、《衛報》報導，依照慣例，卸任總統會在白宮北門廊的階梯迎接新任總統，隨後一同前往國會大廈參加就職典禮。除了川普先前早已宣布，不會出席拜登的就職典禮，現有消息人士透露，川普將打破152年來的慣例，提前離開白宮，並由白宮首席招待員哈列斯（Timothy Harleth）在北門廊代為迎接拜登夫婦。

▲川普成為152年來首位拒絕出席就職典禮的卸任總統。（圖／路透）

報導指出，哈列斯是川普2017年就任後，從華盛頓川普國際飯店帶進白宮的首席迎賓員，待拜登上任後將辭去職位，由更熟悉新任總統夫婦的人來擔任。據悉，拜登20日下午將在阿靈頓國家公墓舉行敬獻花圈儀式，屆時包含柯林頓、布希與歐巴馬等前任總統都會出席，同時，拜登夫婦的私人物品將被搬進白宮並拆箱。

據報導，川普20日清晨將在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）舉辦儀式，預計最後一次以總司令的身分閱兵，與武裝部隊正式告別，還傳出考慮安排21響禮砲、軍樂隊與紅地毯等盛大排場。為此，白宮已向一群挑選過的支持者、現任與前任官員、賓客等人發出邀請，但與會者必須在黎明前出發、上午7時15分抵達會場，且不得攜帶槍支彈藥等危險物品。

▲歐巴馬夫人蜜雪兒在川普勝選的48小時後，就邀請梅蘭妮亞到白宮喝下午茶，梅蘭妮亞至今則仍未聯繫吉兒。（圖／路透）

報導提到，川普的送別閱兵式結束後便會乘坐總統專機「空軍一號」前往佛州，此前也有媒體目擊搬家卡車出入棕櫚灘的「海湖莊園」，但第一夫人梅蘭妮亞至今仍未與拜登的夫人吉兒（Jill Biden）聯繫，也沒有為她導覽白宮官邸，與川普站在同一陣線，蓄意冷落即將上任的拜登夫婦。

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