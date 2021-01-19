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全球「跨國旅行」全面重啟！　CNN分析曝：年中將達到高峰

▲▼倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情未歇，國際旅遊與航空業大受打擊。不過隨著各國疫苗陸續開打，旅遊業專家指出，跨國旅行可能會在今年春天逐漸恢復，直到年中達到高峰。

根據CNN報導，倫敦旅行諮詢公司「PC Agency」創辦人兼CEO查爾斯（Paul Charles）表示，隨著新冠肺炎疫苗陸續開打，跨國旅行會在今年春天逐漸恢復，直到年中達到高峰，直到秋季才會下降。不過，疫苗、檢測和隔離仍是旅遊復甦的關鍵，變化性太高的防疫措施就是最大的阻礙。

國際機場協會（ACI）理事長奧利維拉（Luis Felipe de Oliveira）指出，現在最迫切是需要範圍更大、更一致的跨國防疫規範，「當沒有一個全球協調一致的措施，旅遊業就很難繼續前進，尤其現在每天的遊戲規則都在改變。」

奧利維拉也樂觀表示，今年夏季的旅遊反彈潮，有望讓搭機人數大幅提升，許多國家的國際航空運輸量可有機會回到疫情前的5至6成。

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