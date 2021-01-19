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「兒子名和前男友一樣」　新手爸看到出生證明崩潰：我被綠了嗎

▲嬰兒的哭鬧聲經常造成旅客困擾。（示意圖／達志影像）

▲男子發現女友為兒子取的名字傻眼。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子近來開心和女友迎接孩子誕生，然而要簽出生證明書時，看到兒子的名字卻讓他瞬間心碎，因為女友竟然用前男友的名字給兒子命名，讓他忍不住懷疑自己「被綠了」，上網詢問網友意見想知道女友是否還愛著前男友。

這名新手爸爸在國外知名論壇Reddit上匿名發問，他表示，女友曾有一段交往8年的初戀，而他本來和女方是朋友，直到對方分手後才開始交往，2人在一起4年，原本以為對方心中已經沒有前男友的位置，沒想到近來兒子出生，對方不但取了前男友的名字，甚至連中間名也一樣。

男網友表示，當他向女友詢問時，對方回說只是隨便取的，還以剛生完很累為由拒絕再討論這件事，讓他難以接受，「因為她騙了我好幾天，最後我冷冷告訴她，除非把名字改成我們倆都同意的，否則我不會在出生證明上簽字」，女友聽了後也十分生氣，揚言如果他不簽名就再也不會和他說話。

整件事讓男網友忍不住上網發問，「我現在心情十分困惑，我應該去做親子鑑定嗎，還是其實她一直都愛著前男友」。男子的故事獲得許多網友同情，紛紛建議他應該去做親子鑑定，還有人痛批女友作法很自私，更有人擔心，「萬一發現小孩真的不是親生，原po該怎麼辦？」

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