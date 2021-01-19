川普支持度慘剩34％！最終民調出爐　任內平均創「歷史新低」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普將在20日卸任，而最新蓋洛普民調顯示，他目前的支持度僅剩34％，比他4年任期的平均支持度41％還低；除此之外，川普的任期平均支持度，也是蓋洛普進行此項民調以來的最低紀錄。

民調公司「蓋洛普」（Gallup）18日公布4日至11日進行的最新調查，這段時間曾經歷美國國會暴動、川普被二度彈劾等事件，讓川普目前的支持度僅剩34％，創下任內最低；他的四年任期平均支持度為41％，這也是蓋洛普進行此項民調以來的最低紀錄。

蓋洛普民調指出，川普任內的最高民調是在2020年初，儘管他當時因通烏門事件面臨彈劾，但美國民眾認為他在新冠肺炎爆發初期的處理和回應非常好，讓他的支持率一度達到49％。

事實上，川普卸任前民調也不算美國歷任最慘。前總統小布希、卡特卸任前的支持度和川普相同，杜魯門為32％、歐巴馬則高達59％。若以平均支持度來看，川普4年平均支持度為41％，是美國自二戰以來的最低紀錄，最高則是甘迺迪，短短2年任期平均支持度高達70.1％。

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