深坑臭豆腐太臭！　2樓住戶剁菜刀恐嚇：臭死立刻收、不讓妳開了

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一家小吃店賣「深坑脆皮臭豆腐」，遭嫌說味道太薰，被2樓一名李姓住戶屢次檢舉、持菜刀恐嚇，讓店家嚇到停賣也改善排煙系統。有死忠顧客為了讓店家再賣臭豆腐，自告奮勇去找住戶溝通卻爆發口角。對此，警方表示，將加強巡邏店家，避免雙方再爆發衝突。

▲住戶拿菜刀剁桌恐嚇，嚇得店家趕快撈起油鍋內的臭豆腐。（圖／東森新聞）

《東森新聞》報導，臭豆腐停賣，死忠顧客屢次撲空，8日下午客人又沒買到，熱心想幫忙跟住戶溝通。但李男不滿味道依舊太重，對女店員破口大罵。顧客幫忙拿手機蒐證，反而公親變事主，和李開始互嗆結果被打，讓一旁鄰居拉開勸架。李則氣得狂罵三字經，隨後警方也趕來處理。

只是李男來小吃店鬧事不是第一次，去年10月19日拿廚房的菜刀，往桌子用力一剁，在油鍋前恐嚇女店員，「我管妳的快收起來」、「趕快收」、「弄到我們浴室裡多臭嗎」。女店員嚇得把油鍋裡的臭豆腐一一夾起來。

▼住戶要女客人別吃臭豆腐了。（圖／東森新聞）

▼住戶和顧客發生衝突。（圖／東森新聞）

而李母也對店內正在用餐的女客人說，「小姐，拜託不要吃臭豆腐，拜託去別地點，我們家快要被臭死了。」李男甚至把菜刀放在桌上恐嚇客人，「妳吃完趕快走，我今天不讓妳開了，不讓妳做生意了，我就讓妳開到完。」

這間小吃店業者是來台約20年的外籍女子，去年10月跟外籍好友一起在新北市開店，卻屢遭2樓住戶檢舉。她說，因為住戶說味道都到浴室去，後來她把桶子改擺另一邊，住戶說樓梯都有味道；住戶不讓他們賣臭豆腐，那就沒有賣了。環保局對味道遭檢舉也多次來訪。

李男的行為先前已被店家提告恐嚇、妨害自由及強制罪，這次打傷顧客也被告傷害。轄區警方表示，將多加留意住戶情形，避免衝突繼續擴大。

▼業者無奈受訪。（圖／東森新聞）

▲▼業者已停賣臭豆腐。（圖／東森新聞）