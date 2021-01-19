歐美富國狂買新冠疫苗！多餘全報廢　譚德塞痛批：道德淪喪

▲駐韓美軍接種莫德納新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾／倫敦18日專電

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗分布貧富不均，全世界正處於「道德淪喪」的邊緣。

歐美國家狂買疫苗，紐約州出現疫苗沒使用就被丟棄的狀況；英國也有疫苗囤貨太多，但又保存不易而被浪費的情形。世衛呼籲富國別貪心，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天更表示，全世界正處於「災難性道德淪喪」（catastrophic moral failure）的邊緣。

世界衛生組織於18日至26日舉行第148屆執行委員會年度會議，因疫情嚴峻仍以視訊方式召開。

譚德塞今天在會議表示，40年前，一種新病毒爆發，能夠救命的藥物被研發出來，但窮國一直到10多年後才能取得藥物。12年前，又有一種新病毒出現，救命疫苗也被研發出來，等到窮國能夠取得疫苗，疫情早已結束。

▲跨國藥廠輝瑞（Pfizer）疫苗示意圖。（圖／路透）

他說：「一年前，新病毒引爆疫情，救命疫苗現在問世，接下來會發生什麼，取決在我們。我們有機會反轉歷史，寫下一個不同的故事，避免讓愛滋和H1N1的往事再度重演。」

他表示，目前有超過3900萬劑疫苗被控制在49個較富有的國家手中；相較下，一個窮國僅有25劑疫苗，「不是2500萬劑，也不是2萬5000劑，而是25劑」。

譚德塞表示：「我要不客氣地說，這個世界正處於災難性道德淪喪的邊緣，而代價就是窮國的生命與生計。」

他表示，讓富國的年輕力壯民眾先接種疫苗，窮國的脆弱族群卻只能等，這種情況並不公平。這種「我要搶先」的行為不僅會讓窮國與脆弱族群面臨險境，也會造成抬價和囤貨，並讓疫情越拖越久。

譚德塞呼籲各國釋出過剩疫苗，給疫苗全球取得機制（Covax）使用。

他表示：「我給所有成員國的挑戰是在4月7日世界衛生日之前，能看到每個國家都有疫苗可以施打，這將代表我們克服了疫情與（疫苗）分配不均的雙重挑戰。」

▲印度開始施打國產新冠疫苗COVISHIELD。（圖／路透）

英國廣播公司（BBC）報導，人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）之前公布統計，由於富有國家瘋狂囤積疫苗，有將近70個低收入國家的疫苗施打率恐怕僅有10%。加拿大尤其受到詬病，據統計，加拿大購買的疫苗已經足夠每個加拿大人施打5次。

英國變種病毒疫情嚴峻，正積極推動疫苗接種，根據政府最新數據，已有超過400萬人施打第一劑。

不過，衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，英國也是全世界最大的支持者，「投入最多財務支援，協助國際社會每個人都能獲得疫苗」。英國捐助5.48億英鎊（約新台幣208億元）協助Covax計畫。

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