12%新冠重症者「痊癒5個月後死亡」！英研究證實：3成會重新就醫

▲英國研究顯示，感染新冠肺炎並引發重症者，有30%痊癒後會返院就醫。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，許多經手上百，甚至上千名新冠病患的醫護紛紛提出警示稱，染疫將會對肺部造成不可逆的損害。如今英國萊斯特大學與英國國家統計局的研究更指出，在感染新冠肺炎並引發為重症的患者當中，有近30%會在5個月內重新就醫，超過10%的人會在5個月內死亡。

根據《每日電訊報》報導，英國萊斯特大學（University of Leicester）與英國國家統計局近日發表最新研究，研究中顯示，除了常見的肺部問題外，許多新冠重症患者痊癒後出現心臟、糖尿病以及慢性肝腎問題。負責這項研究的萊斯特大學教授表示，「有許多新冠重症痊癒者會在數月後返回醫院就診，其中有很大的比例是因為罹患糖尿病，或是心臟、肝、腎疾病。」

▲英國變種病毒肆虐，疫情持續失控。（圖／路透）



研究團隊指出，這些曾經引發重症的病患出院後仍然會受到新冠肺炎的長期影響，其中有一部分的民眾甚至會死亡。研究數據指出，第一波出院的4萬7780名新冠痊癒者中，有29.4%的人在140天再度就醫，另外有12.3%在140天內死亡。

研究還顯示，新冠重症患者痊癒後再度就醫或死亡的機率，分別是其他門診病患的3.5倍與7倍。據悉，這份報告是有史以來針對已出院新冠病患的最大規模研究。

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