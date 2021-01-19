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人妻吃「跳跳糖」入口秒炸爛嘴！　一看包裝真相超尷尬

A mum who mistook fireworks for popping candy was left with chemical burns and a cracked tooth. Lisa Boothroyd, from...

Newsie 發佈於 2021年1月18日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

英國華威郡（Warwickshire）人妻布特羅伊抱怨，日前在連鎖超市買了幾包跳跳糖，沒想到回家拿來吃時，一塞進嘴裡就爆炸，導致口腔遭灼傷，一顆牙齒因此被炸裂，「那瞬間我不知道發生了什麼事，只感到嘴裡有東西爆炸了，接著就是劇烈的灼痛感。」

根據英國《鏡報》報導，布特羅伊（Lisa Boothroyd）去年12月間在超市幫孩子買了一些跳跳糖，沒想到卻錯拿成小型煙火，回家之後她也沒有仔細檢查包裝，拆開後就倒進嘴裡，結果口腔立即發生「爆炸」，緊接而來的是劇烈的灼痛感，她當下馬上吐掉，並試圖用水減輕疼痛。

牙齒,牙周病,X光。（圖／達志／示意圖）

▲布特羅伊誤把小型煙火當成糖果。（示意圖／達志影像，非當事人的X光片）

布特羅伊表示，後來仔細看了一下包裝，這才發現她吃的不是跳跳糖，而是小型煙火，「我的口腔因為受到化學灼傷，需要吃強效的止痛藥」，不僅嘴巴內部遭炸爛，還有一顆牙齒被炸裂，險些脫落，數顆牙齒鬆動，目前仍在接受牙科治療，「我已經超過一週無法咬東西，只能吃一些搗碎的食物或麵包，口腔灼傷更是痛到讓我無法入睡，每晚醒來就像『著火了』一樣，十分痛苦。」

布特羅伊坦言，幸好吃到這包「炸藥」的是她，不是孩子們，否則後果不堪設想，同時她也希望業者能正視這個問題，不要再把小型煙火和糖果放在同一列貨架上，「希望沒有人跟我一樣犯下同樣的錯誤。」

對此，超市業者回應，已經與事發門市進行溝通，並立即將該款小型煙火商品下架。

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