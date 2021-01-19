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WHO獨立小組：中國、譚德塞本可更快防堵疫情　卻隱匿全球淪陷

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

新冠肺炎疫情蔓延至今已經超過一年，世界衛生組織去年成立的「大流行防範和應對獨立小組」（Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response），今天針對中國開始出現疫情進行評估，直言「中國和世衛錯過較迅速應對疫情時機」，導致病毒全球擴散。

根據法新社報導，新冠病毒在2019年底於中國武漢發現，接著造成全球大流行，造成數百萬人喪命、全球經濟停滯。該小組專家直言，很明顯中國政府在當時本來可以更有效率的防堵疫情，但當局卻沒有這樣做。小組專家表示，拿中國以外的疫情報告數據來看，很明顯的中國的數據「被低估」了，跟實際的數據差很多。

小組專家也批評WHO秘書長譚德塞，認為譚德塞對於新冠疫情態度前後矛盾，甚至還因此低估疫情，結果讓全球各國位能及時防堵，直言世衛在危機發生之初拖延時日，直到2020年元月22日才召開緊急委員會會議；而且直到一週後，才宣告此一疫情是國際關注的公共衛生緊急事件（PHEIC），應進入最高警戒層級。

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