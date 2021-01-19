有抑制效果！江坤俊醫師：缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升

▲江坤俊醫師。（圖／翻攝醫師江坤俊臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

現任敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊18日PO文表示，醫界已摸索出治療COVID-19的規則，「有愈來愈多的證據顯示，缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升，預後也會比較差。」該文PO出短短1小時，就有破千網友分享，直呼「謝謝江醫師，所有的醫護人員都辛苦了！」

江坤俊醫師在個人粉專PO文，表示COVID-19的抗疫作戰即將要到第2個農曆年，未來大家都不會忘記這段慘痛的日子，不過日子雖然難熬，但希望大家不要過度恐慌，「我不想神化維生素D，它也只不過是個營養素，和我一樣普通。」

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江坤俊醫師說，在COVID-19去年出現時，醫界對COVID-19非常陌生，但1年過後已摸出治療規則，現在的治療品質跟去年已天差地別，「我想說的是，請大家補充適量的維生素D，有愈來愈多的證據顯示，缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升，預（癒）後也會比較差。」

江坤俊醫師進一步解釋，維生素D和呼吸道黏膜的功能息息相關，又可以調節免疫力，所以對COVID-19和流感的發生率會有抑制的效果；另外，COVID-19的患者產生嚴重併發症的部分原因和免疫風暴有關，而適量的維生素D可以降低免疫風暴的發生。

最後，江坤俊醫師表示，希望大家可以在目前的關鍵時刻補充適量的維生素D保護自己，「請大家堅守自己的岡位，風雨終將過去，平靜一定會來」、「我相信醫護人員，沒有人會逃離自己的戰場」。

該文PO出短短1小時，就有超過1600名網友分享、9200多名網友按讚留言，「已吃~謝謝醫護人員的付出」、「看完立馬吃維生素D」、「謝謝江醫師的叮嚀」、「感謝江醫師和全國辛苦的醫護人員，加油」、「感謝江醫師，有您真好」。

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