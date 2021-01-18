蘇聯未處理核潛艇！與1.7萬桶核廢齊入海　將等於6.5倍廣島輻射

▲俄羅斯北部卡拉海是蘇聯的核廢傾倒場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯北部的卡拉海（Kara Sea）幾十年來作為蘇聯的核潛艇墳場，在冰冷的海水不斷腐蝕之下，數千噸傾倒其中的核潛艇與核廢料可能將放射性物質洩漏至北極海，這相當於釋放6.5倍的廣島輻射到海洋中，破壞漁場、石油探勘地與自然生態。

根據《大眾機械》（Popular Mechanics）報導，冷戰期間，蘇聯所謂的核儲存通常意味著深海傾倒工作，掌握大部分核潛艇的北方艦隊（Northern Fleet），在基地以東900公里處的卡拉海中，至少棄置了14具廢棄核反應器，有時還會略過卸載燃料的步驟，將保存著高放射性燃料棒的反應器直接丟棄。

被傾倒的不只核反應器，還有一整艘當時認為退役處理過於危險且成本昂貴的核潛艇、1.7萬個裝有危險核原料的貨櫃、735個受汙染的重機械裝置、許多低濃度的液體廢料，甚至還故意擊沉了19艘裝滿核廢料的船隻，如今這些都成了俄羅斯人揮之不去的噩夢，隨著海水侵蝕，可能會重新達到臨界點，破壞漁場與石油探勘海域。

其中最惡名昭彰的危險處置行動為「K-27實驗潛艇」棄海事件，1968年K-27上的一具反應器發生洩漏、部分熔毀，外洩的輻射導致9名船員死亡、83人患病，勉強駛回港口後，經多年分析，被海軍認定為「無法挽救」，於是在1981年用拖船將整艘潛艇拖進卡拉海。專家建議，至少要將核廢料下放至3000公尺，而K-27則在水下50公尺處。

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