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同名同姓生日也一樣！別人欠繳健保費...她帳戶莫名遭強制扣款

▲▼現金,帳戶,銀行帳戶,印章,開戶。（圖／pakutaso）

▲當事人與被害人不只同名同姓，連出生年月日也相同。（圖／pakutaso）

記者王佩翊／編譯

帳戶莫名被凍結真的好烏龍！日本神奈川縣川崎市一名女性遲繳健保費，區公所工作人員依照規定要對當事人的銀行帳戶強制執行扣款，沒想到卻意外扣除到另一名民眾的帳戶。據悉，被害人與當事人不但同名同姓，甚至連出生年月日都相同，然而負責人員卻沒有詳加確認其他個人資訊，才會造成此次烏龍。

根據《日本放送協會》報導，神奈川縣川崎市幸區有一名女性欠繳國民健康保險的保費，因此區公所保險年金課的一名50多歲男性職員2020年12月依照法規申請強制執行，打算從該名女性的銀行帳戶中直接扣除欠繳的費用。沒想到竟因業務疏失，強制執行到另一名與當事人同名同姓且同年同月同日生的民眾的帳戶。

被害人1月驚覺自己的帳戶遭到莫名扣款後，隨即聯絡區公所，這起事件才因此曝了光。據悉，當時區公所強制執行後，曾經寄送一封通知書，上面寫有被害人帳戶號碼等資料，但當事人收到該封催繳信後，並未打開確認，而是直接將欠下的費用補繳完畢，因此也不知道區公所誤將別人的帳戶當成是自己的帳戶。

由於當事人自行繳納欠下的健保費，因此被害人的帳戶也在數天後解除強制執行。據了解，這段時間內並未發生無法正常取款的情形。

區公所保險年金課針對此事，已向該名受害女性正式道歉，而事發原因則是因為工作人員並未確實核對民眾的其他個人資料。保險年金課表示，「由於職員缺乏責任感與緊張感，才會給許多相關人員帶來困擾，著實感到非常抱歉，將會徹底防止類似事件再次發生。」

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