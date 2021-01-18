珍奶紅翻天！首登日本大學入學考題　強調：來自台灣

記者王佩翊／編譯

日本16日起舉辦大學入學共通考試，然而在地理A的科目中，竟出現在日本當地引爆熱潮的台灣名產「珍珠奶茶」，引發網路熱議。事實上，珍珠奶茶近年來在日本爆紅，幾乎所有品牌都有大批饕客排隊購買，還因此衍生出新造詞「タピる」一詞，意指喝珍奶的動詞，如今更是直接出現在考題內，也證明了珍奶在當地的影響力可見一斑。

▲珍奶在日本爆紅，衍生出各種新造詞。（示意圖／視覺中國CFP）



根據《朝日新聞》報導，珍珠奶茶在日本擁有超高人氣，網路上更因此出現「タピる」、「タピ活」等與珍奶有關的新造詞，甚至有許多年輕女性為了拍照打卡，紛紛在珍奶店前大排長龍。事實上，珍珠奶茶1992年首次在日本爆紅，當時混和椰奶的珍珠甜品非常受到女性歡迎。不過當時流行的珍珠與現在珍奶的珍珠不同，是白色且顆粒較小，需要用湯匙食用。

在16日舉辦的日本大學入學共通考試中，珍珠奶茶竟出現在地理A科目的試題內。該題寫道，「來自台灣的珍珠奶茶在日本爆紅」，並拆解了珍奶的3種原料：蔗糖、樹薯粉以及茶葉，要求考生選出原料生產國比例的正確圓餅圖。

在該科目結束後，許多考生紛紛在網路上討論，珍奶出現在題目中一事，網友們大讚題目超有趣，也有網友說這題根本就是送分題。

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