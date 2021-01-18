台灣燈會辦不辦？　新竹市長林智堅：停辦應該是一個選項

▲2021台灣燈會還辦不辦？主辦台灣燈會的新竹市長林智堅今天表示，因應疫情發展，燈會停辦應該是一個選項。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

疫情日趨緊繃，2021年台灣燈會是否如期舉辦？新竹市長林智堅，18日前往北門國小視察校園美感空間改造成果時，聽聞交通部長林佳龍提到燈會「沒有停辦問題」後，林智堅表示驚訝，而面對市民要求停辦燈會聲量逐漸擴大之下，林也說，「表達基於防疫優先，停辦應該是一個選項。」

2021台灣燈會，原定將於2月26日到3月7日在新竹市舉行，而面對新竹市民希望燈會停辦之聲排山倒海而來，林智堅也首度對燈會舉辦與否公開表達市府立場；他認為，台灣燈會剩下30多天，停辦燈會是不得不的考量，由於燈會勢必帶來大量跨區人流，造成防疫工作的困難，因應防疫停辦台灣燈會，相信民眾能夠諒解。

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新竹市政府強調，依歷年燈會規模，往往聚集百萬人潮及跨區人流，容易形成防疫破口，為確保國人安全，林智堅也主動與指揮中心陳時中指揮官討論燈會防疫工作，也曾與交通部長林佳龍討論停辦的選項。基於防疫需要超前部署，希望交通部慎重考量地方的建議。

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