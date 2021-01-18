相親居酒屋男客慘掛蛋　網：都是想白吃白喝的女子！

▲日本特殊的相席屋，能讓男女在內相親，還主打女性免費。（圖／取自AISEKIYA官網）

實習記者陳培鈞／綜合報導

日本近年十分流行名為相席屋的居酒屋餐廳，一名網友15日就拍下，東京AISEKIYA項席居酒屋的入場人數，電子招牌顯示，居然沒有男客入場，女客則有11位；照片曝光後，吸引網友留言，一屋子都是想白吃白喝的女子！

綜合日媒報導，相席居酒屋可以讓不認識的陌生人，在此併桌吃飯，增加兩性互動機會，還主打女性免費，女生入內幾乎不用錢，或是付低廉入場費，即可在內享受飲食和聯誼。相比之下，男性則須負擔一定費用，而且採計時制。

▲日本的項席屋讓兩性，可以在吃飯聊天的過程，互相聯誼。（示意圖／pixabay）

以AISEKIYA項席居酒屋為例，女性除了付500日圓（新台幣134元）入場費外，其餘都免錢；而男性除了同樣價格入場費外，每10分鐘還要多付600日圓（新台幣160元）的相親費，要使用VIP室，每60分鐘2000日圓（新台幣540元），若要其他服務還需另外計算。

一名網友拍下AISEKIYA的男女來客數，電子招牌顯示女性11位，而男性0位。相片曝光後，網友紛紛表示：「如果一直都沒有男的進去怎麼辦？」、「一屋子都是想白吃白喝的女子」、「我有認識女生明明有男友，還是想進這種店吃免錢」。