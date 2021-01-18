東奧能證明「人類成功打倒新冠」！菅義偉堅持辦到底

▲菅義偉稱，東京奧運若能順利舉辦將能證明人類成功打敗新冠病毒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉18日在第204次通常國會的參眾兩院本會議進行施政方針口頭報告，其中他特別提到，即將於夏天舉辦的東奧與帕運將證明「人類能夠打敗新冠肺炎」，因此將持續籌備，希望能將希望與勇氣傳遞到全世界。菅義偉的此次施政方針著重於防疫。此外，他也提到將盡早向國會提出新冠肺炎對策特別措施法修正案，並訂定具體罰則。

根據《每日新聞》報導，日本18日召開第204次通常國會，菅義偉同日下午在參眾兩院本會議中發表施政方針口頭報告。他表示，希望能夠盡早控制疫情，而自己也會站在最前線，期許能夠跨越這道難關。菅義偉先是針對民眾的生活被迫再度受到限制一事道歉，也承諾將會盡早脫離目前的第4防疫階段「感染爆發」，同時盡可能爭取疫苗在2月下旬順利上市。

▲東京奧運是否能順利舉辦，眾說紛紜。（圖／達志影像／美聯社）



菅義偉說，東京奧運與帕運會將會成為人類成功打敗新冠肺炎的證明，因此為了讓這個能將希望與勇氣傳遞給全世界的盛會順利舉行，政府將積極投入籌備。而適逢311大地震10周年，菅義偉也承諾，將全力支援東北地區、福島的地方重建與振興計畫。

在外交方面，美國總統當選人拜登即將於20日正式宣布就職，菅義偉也表示，將盡早與拜登會面，強化日美聯盟的關係。而因各種問題陷入膠著的日韓關係，他則坦承，「目前陷入困境，將會積極尋求適當的對策。」

另一方面，《紐約時報》日前曾獨家報導，東奧將因疫情被迫取消，成為二戰後首次無法舉辦的奧運會，對此官房長官加藤勝信則出面闢謠，「不論是舉辦場地或是賽程都已經確定，相關單位也在積極籌備中。」

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