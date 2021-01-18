維珍軌道用宇宙少女當平台　波音747空中直接射衛星

▲宇宙少女成功發射火箭。（圖／擷取自Virgin Orbit）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國維珍集團旗下的維珍軌道（Virgin Orbit）17日創下里程碑，在當地時間上午10點50分，成功利用飛機運送火箭，讓火箭在空中將衛星射入太空，形成罕見景象。維珍軌道執行長哈特（Dan Hart）表示，此次發射別具意義，除了證明團隊的才能，還創造出前往太空的新方式。

根據《BBC》報導，維珍集團創始人布蘭森（Richard Branson）近年致力發展低成本的衛星市場；他的核心概念是讓噴氣飛機當發射平台，藉此從世界各地發射火箭；但事實上，該系統目前僅可在美國加州發射，其他地區尚未獲得許可，但維珍軌道有意將此系統帶到英格蘭西南部的康沃爾郡（Cornwall）實行。

維珍軌道此次採用改造的波音747「宇宙少女（Cosmic Girl）」當發射平台，宇宙少女在美國加州的莫哈韋沙漠（Mojave desert）升空後，隨即進入太平洋，在高度10,500公尺處成功將搭載衛星的火箭，發射到太空中。數小時過後，維珍集團確認衛星已在500公里高的位置，完成部署。

▲宇宙少女是由波音747改造而成。（圖／擷取自Virgin Orbit）

維珍軌道執行長哈特（Dan Hart）表示，這次的發射具有歷史的意義，除了證明團隊的才能，還創造出前往太空的新方式。早在去年5月時，維珍軌道就曾試射過這款火箭，但當時火箭推進劑的管線破裂，導致發射失敗。

其實維珍集團旗下的維珍航空(Virgin Atlantic Airways)，去年8月曾在美國紐約依據「破產法第15章」申請破產保護；維珍澳洲航空公司(（Virgin Australia)也在去年宣布裁員3000人，當中包括機組人員、地勤、工程師、行李搬運人員及國際總部人員，如今可以發射衛星成功，對公司無疑是一大喜訊。