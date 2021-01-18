印尼強震壓死81人！斷肢者擠爆臨時帳篷　醫曝：憂餘震怕進手術室

▲印尼強震截至18日已造成81人死亡、800多人受傷。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日清晨發生規模6.2強震，目前已有81人死亡、800餘人受傷，不但連日的季風豪雨阻礙搜救工作，若貿然用重機械開挖，恐造成二度坍塌。同時，雖然傷者不斷送抵露天臨時醫院，但資源逐漸見底，而且因為擔心出現餘震，即使有狀況良好的手術室，醫病雙方都不敢在室內進行治療。

▲印尼當局搭建臨時醫療中心收容傷者。（圖／路透）

根據法新社報導，馬武柔市（Mamuju）15日發生規模6.2強震，國家災害應變總署（BNPB）表示，目前已有81人死亡、800餘人受傷，還有2.7萬多名倖存者無家可歸。西蘇拉威西省綜合醫院是當地唯一一家挺過強震的醫院，醫生們戴著口罩在院外搭建的臨時醫療中心治療斷肢與其他傷者，資源卻嚴重不足。

醫院經理努瓦迪（Nurwardi）表示，病人不斷送進來，許多人需要手術，醫療資源與藥物有限，也極度缺乏人力，值班人員必須在新冠肺炎的感染風險中「瘋狂地」工作，醫院正在搭建更多手術室與醫療帳篷，「許多病人不想在室內接受治療，因為他們擔心會再次發生地震，連醫護人員也害怕待在大樓裡。」

▲▼印尼救難單位出動搜救犬，但目前找到的多數都是罹難者的遺體。（圖／路透）

報導指出，即使當局試圖將新冠肺炎高感染風險與低風險人群分流，並供給數萬副口罩，還將設立病毒檢驗站，但臨時避難所的災民們仍靠得很近，其中許多人未戴口罩。事發至今已經過了3天，擁有將近30萬人口的地方首府馬武柔市到處都是倒塌的建築殘骸，包含醫院、市長辦公大樓與一座購物中心全都被夷為平地，尚不清楚還有多少人被壓在瓦礫堆下。

▲一個裝有罹難者遺體的屍袋被眾人合力抬出。（圖／路透）

據報導，此次地震震央位於西蘇拉威西省（West Sulawesi）首府馬武柔以南36公里，震源深度只有18公里。警方出動搜救犬投入救援，但災難現場人員仍不斷將找到的屍體裝進屍袋，目前只有18人從中生還。於此同時，臨時避難所的糧食、毛毯與其他救援物資也相當缺乏，部分物資還在緊急送往嚴重災區。

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