美國驚現「冰封原始人」聳立公園小徑！　神秘巨柱再現蹤

▲藝術家舒馬克製作新一代神秘巨柱。（圖／翻攝自當事人IG，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國再度出現神秘碑柱，可見明尼蘇達州城市一處公園內，看似有個原始人被冰凍在超大長型冰塊之中，引發當地人熱議，更聯想到去年11月全球竄紅的神秘金屬柱。藝術家舒馬克現已證實，這就是他的作品，未來數日還會有一塊「冰柱」出現，但拒絕透露確切位置。

綜合每日郵報等外媒報導，明尼亞波里斯市的西奧多沃斯公園（Theodore Wirth Park）小徑之中，上週出現一個被透明塑膠材料包起來的原始人雕像，看起來就像是被冰塊凍住，神秘感十足，吸引許多路人駐足觀看拍照，也讓公園管理部門官員感到相當震驚。

事實上，這座「原始人冰柱」是藝術家舒馬克（Zach Schumack）的作品，希望藉此讓社會大眾放下手機，遠離電腦、電視螢幕，「也想要鼓勵人們踏出家門，到公園、到戶外走走探險……我認為這就是藝術應該達成的效果，讓人好奇、猜測、熱烈討論。」

目前已知作品起初並未經過當局同意就放在公園內，但這吸引許多討論，且當地人也會停下腳步和它拍照，如今已獲得明尼亞波里斯市公園娛樂委員會同意，雕像可以繼續放在原地直到雪融化為止。此外，舒馬克也證實，未來數日可能會出現名為「Zarah」的冰雕巨柱，但拒絕透露詳細位置。

此一冰柱與2020年末出現的金屬巨碑極為類似，在猶他州沙漠地區11月首度發現後，引發全球熱議，隨後更出現在美國加州、紐西蘭、羅馬尼亞、波蘭、荷蘭、澳洲等地。

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