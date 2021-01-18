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美國防部爆：拜登就職典禮恐遇「內部攻擊」！下令全面審查國民兵

▲▼ 美國國會,國民兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸軍部長麥卡錫17日表示，現已要求指揮官提高對軍隊內部問題的警覺度。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國當選總統拜登將於20日宣誓就職，但陸軍部長麥卡錫17日透露，政府如今正擔憂參與就職典禮的軍人會發布內部襲擊或其他威脅，要求指揮官提高警覺注意軍隊內部狀況。如今聯邦調查局已針對前往華府的2.5萬名國民兵進行審查。截至目前，當局並未發現任何具威脅性證據存在或其他問題。

美聯社報導，此次大規模行動反映國會致命暴動事件後，當局對華府安全問題極度擔憂，且被指派到就職典禮的國民兵，對即將上任的拜登及同場出席的重要人物構成威脅。

陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）17日表示，當局現已意識到內部潛在威脅，現已要求指揮官提高對軍隊內部問題的警覺度，國民兵目前正在接受識別潛在內部威脅相關培訓，「我們正在對每一名被分配到這次任務的人，進行第2次、第3次審查」，但現階段並沒有發現任何造成威脅的證據。

▲▼ 美國各地國民兵現已陸續部署至華府，為拜登就職典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國各地國民兵現已陸續部署至華府，為拜登就職典禮做準備。（圖／達志影像／美聯社）

拜登就職當日將會有大約2.5萬名國民兵來到華府，此一數字至少是往年的2.5倍。除了軍方內部定期審查服役者是否與極端分子有關之外，聯邦調查局（FBI）這次也進行額外監控；據了解，早在一個多星期之前首批國民兵部署至華府時，審查程序就已展開。

麥卡錫指出，部分服役者有參加6日攻佔國會的行動，但確切人數仍不得而知，截至目前只有少數現役軍人或國民兵被逮捕。

▲川粉抗議選舉不公，6日闖入美國國會大廈，累計5人喪命。（圖／路透）

只不過官員坦言，內部潛在威脅只是其中一個令人擔憂的安全問題。數十名軍方、國民兵、執法部門、華府的官員及指揮官17日在維吉尼亞北部進行安全演習。

根據麥卡錫的說法，主要令人擔憂的地方就是來自武裝團體的攻擊及爆裂物等裝置，屆時多數國民兵成員會隨身攜帶武器，各單位也針對何時、如何使用武力和與執法夥伴合作方法等反覆演練，而這一切的目標都是為了讓美國政權順利移交，「我們必須成功，向國內和全世界的人證明，我們可以和平完成這件事。」

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