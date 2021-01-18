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CNN：川普周二準備特赦減刑百人！任期最後一天出招　內幕曝光

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普20日卸任總統，外媒指出，在任期最後一天，也就是19日，他會發布特赦減刑名單。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

在美國總統川普任期倒數之際，外傳白宮17日開會確認新一波特赦名單，準備在19日宣布大舉特赦減刑，人數約100人，包括白領罪犯、知名說唱歌手等。但據悉，特赦名單並沒有包括川普本人。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息指出，川普原本就計畫宣布特赦及減刑，但因國會暴動、關注選舉人團計票相關進度暫緩。內部人士透露，官員們原本希望能在6日過後就恢復相關作業，豈料後續引發大幅反彈聲浪，讓川普退縮。

▲▼川粉6日攻佔美國國會，許多議員緊急趴地躲避。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

不過，消息人士指出，如今川普準備在19日宣布大舉特赦減刑，人數約100人，包括白領罪犯、知名說唱歌手等。但白宮官員指出，川普本人並沒有在這一波特赦名單之中，關於自我赦免的文件現仍未起草。

川普現階段已累計特赦44人，包括2016年競選團隊總幹事曼納福特（Paul Manafort）、女婿庫許納父親查爾斯（Charles Kushner）等人。官員們預估，即將發布的特赦減刑名單將會是最後一波；CNN分析，這份名單可能包括具爭議性的政治盟友等人。

▲▼白宮。（圖／路透）

▲美國白宮。（圖／路透）

川普將於20日正式卸任離開白宮，但在這之前，他會如何運用手中總統職權仍不得而知，直到最後一刻，名單都有可能更動。分析指出，川普還是有可能在卸任前一刻，特赦自己及家人等人。

知情人士表示，川普發布赦免令後，能讓他在卸任後受益，「這一切都是交易，他喜歡赦免，因為這是單方面的，而且他喜歡幫助那群他認為會欠他人情的人。」

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