「住機場3個月」竟沒人發現！男闖禁區靠1招果腹　超扯內幕曝光

▲美國一名男子藏身機場3個月才被發現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州36歲男子辛格（Aditya Singh）去年10月自洛杉磯搭機前往芝加哥，沒想到他下機後闖入機場禁區，就這樣住在機場3個月之久，靠著其他乘客給的食物過活，直到本月16日才被逮捕。依據檢察官的說法，他在17日聽證會上稱，是因為新冠疫情不敢回家，才住在機場。

綜合芝加哥論壇報（Chicago Tribune）等美媒報導，辛格2020年10月19日自洛杉磯搭機飛往芝加哥歐海爾國際機場，但下機後卻是進入機場禁區，在沒有被其他人發現的狀態下，藏身機場3個月。期間，他拾獲機場營運經理工作證，並靠著其他乘客給的食物維生。

直到1月16日，2名聯合航空（United Airlines）員工發現辛格的身影，要求出示證件，而辛格當時拉下口罩，給對方確認掛在脖子上的機場工作證。此工作證正是他撿來的證件，早在去年10月26日就已通報遺失，發現情況有異的聯合航空員工隨即報警，警方則於當日上午11時10分在第2航廈F12登機口將他逮捕。

在17日聽證會上，辛格宣稱，他是因為新冠疫情爆發所以不敢回家。目前已知辛格擁有碩士學位，沒有犯罪前科，先前與室友共同住在洛杉磯郊區，但他來到芝加哥的目的以及是否與該地區有任何關聯，都還有待確認。

A California man who police said claimed to be too afraid to fly due to COVID-19 hid out for three months in a secured area of O’Hare International Airport until his weekend arrest, prosecutors said Sunday. 由 Chicago Tribune 發佈於 2021年1月17日 星期日

如今的辛格面臨非法進入機場禁區及竊盜輕罪指控，當局也已開出交保條件，只要他有能力繳交1000美元保釋金，且不再踏進機場一步，就能獲得保釋。

法官坦言，機場要確保有絕對的安全，讓乘客搭機往來期間有安全感，但如今卻出現有人闖進機場禁區、攜帶假證件的個案，且時隔3個月才被發現，令人相當震驚。

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