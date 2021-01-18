日最新民調：菅義偉內閣支持度剩39%！上任不到半年慘被新冠打趴

▲菅義偉政府去年9月上台，迄今不到半年。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

隨著日本新冠疫情持續加劇，首相菅義偉支持度大幅下滑。路透引述日媒讀賣新聞18日最新民調，如今菅義偉政府支持率已從上月45%降至39%，不支持率上升6個百分點至49%。

依據批評人士的說法，新冠肺炎確診病例早在去年末就開始激增，儘管菅義偉最終決定暫停境內旅遊活動，且宣布東京等主要大城市進入緊急狀態，但採取行動的時間點為時已晚。

▲日本現有11地區進入緊急狀態，包括首都圈一都三縣。（圖／路透）

讀賣新聞18日最新民調顯示，菅義偉政府支持率已從上月45%降至39%，不支持率上升6個百分點至49%；換句話說，現階段約有半數的日本人不支持他所帶領的政府內閣。此外，高達78%受訪者支持把緊急狀態擴大至其他地區，其中42%認為應該要發布全國緊急事態。

此前，菅義偉13日宣布針對大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、櫪木等7個地區發布緊急事態宣言，加上首都圈一都三縣，日本已有11個地區宣布進入緊急事態宣言，期限至2月7日。

更多相關新聞

►日醫院爆「新冠群聚感染」 職員病患310確診31死！暫停門診急診

►日本未知感染源確診激增 醫師會長：狀況惡化恐致醫療毀滅

►日相正式宣布「緊急事態」新增京阪等7地區！累計30萬確診

聽Podcast掌握美選及國際局勢