南韓新冠疫情再趨緩！僅增389例...國產治療劑「5天滅毒」2月使用

▲南韓新冠疫情漸緩，單日新增病例降到54日以來最低，圖為首爾曹溪寺。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入第3波全國性大流行後，終於再次趨緩，單日新增病例數減少至300多人，與前日相比大幅下降，不排除是周末篩檢數量較平日少所致，不過教會與療養設施等高風險感染場所依舊傳出零星群聚感染案例，因此防疫當局仍不敢輕忽。另外，首都圈（第2.5階段）與全國各地（第2階段）的防疫措施效期將延至31日。

根據《韓聯社》報導，截至18日0時為止，南韓今（18）日上午9時30分共通報389起新增病例，其中366例為境內感染、23例則為境外移入，同時新增15例死亡。目前南韓共累計72729例確診、1264例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增244例（首爾佔128例、京畿道佔103例、仁川佔13例）；慶尚南道新增20例；慶尚北道新增18例；江原道新增14例；大邱新增13例；光州、忠清南道各新增11例；釜山新增9例；忠清北道新增8例；蔚山新增5例；全羅南道新增4例；全羅北道新增3例；大田、世宗、濟州島各新增2例。

▲南韓有條件開放健身房重啟營業。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，慶尚北道尚州市基督教傳教中心BTJ列邦中心累計763例；光州市光山區孝庭療養院（효정요양병원，暫譯）新增12例，共累計149例；慶尚南道晉州市某祈禱院累計102例；京畿道水原市某療養院累計23例；京畿道城南市課外補習教室累計10例。

南韓國務總理丁世均（정세균）於18日上午中央災難安全對策本部例行會議上表示，國內藥廠賽特瑞恩所研發的新冠抗體治療劑「렉키로나주」（CT-P59）審查已進入最後階段，若順利完成審查，最快將於2月初開始投入使用。據悉，該藥物在臨床第2階段實驗時，發現可在5、6天以內消滅患者體內病毒，並將重症患者發生機率減少54%。

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南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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