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狂！川普公文「看完就撕」　檔案管理員用膠帶貼到崩潰

▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

▲美國總統川普經常擅自撕毀文件，讓白宮檔案管理員超頭痛。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普即將於20日卸任，然而大選之後，他因不滿選舉結果，多次阻撓政府單位與拜登團隊交接，如今更有前任白宮檔案管理員出面爆料，川普經常在看完重要公文與文件後，將其撕成碎片，導致這些負責檔案管理的工作人員必須一一地用透明膠帶將文件復原。事實上，不完整的紀錄不僅會影響新任政府的交接，更是新政府擬定政策的重要依據。

根據《美聯社》報導，美國《總統檔案法》規定，總統不得銷毀任何文件，除非徵求國家檔案管理員的同意並通知國會，然而此法卻依舊無法阻止川普繼續破壞文件的壞習慣。前白宮檔案管理員拉提（Solomon Lartey）表示，川普經常在看完文件後，撕成碎片，導致他常常需要耗費數個小時將文件一一黏回去，就算他們一再告訴川普不要這麼做，川普仍然固執己見。

拉提說，川普還曾經在與俄羅斯總統普丁會面後，沒收一名口譯員的筆記。不僅如此，他甚至曾經痛斥一名白宮律師，只因為該名律師在前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查通俄門的會議上做紀錄。目前大多數的總統文件都是以電子檔的方式留存，而自動備份的電腦系統可以儲存大部分的檔案，除了那些白宮「故意」不登錄的文件。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登即將於20日宣誓就職，然而交接工作卻成一大問題。（圖／路透）

美國外交關係歷史學家協會（Society for Historians of American Foreign Relations）的伊默曼（Richard Immerman）直言，歷史學家將會遭遇比以往更多的漏洞，因為川普政府不但不將保存檔案視為一件重要的事，甚至還企圖掩蓋或是銷毀。

交接總統檔案是一項艱鉅的任務，前總統歐巴馬卸任時留下約3000萬頁的紙本文件以及250兆位元組的電子檔案，其中包含約15億頁的電子郵件留存紀錄。而前任總統的紀錄非常重要，它能有效地協助新任總統制定新政策。然而川普在美國大選中失利後，卻屢次阻止相關單位將檔案轉移至國家檔案館，儘管他們早已做好萬全準備。

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