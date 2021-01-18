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戰鬥媽誘兒「母子戀」大肚今卸貨！　po露肩分娩照…幼齒尪卻神隱

▲▼瑪麗娜（Marina Balmasheva）與繼子相戀結婚，如今已產下一女。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲瑪麗娜與繼子相戀結婚，如今順利產下一女。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

記者張寧倢／編譯

擁有53萬粉絲的俄羅斯網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）去年與自己的繼子相戀結婚，還大方在社群帳號上「曬孕照」，最近終於在16日平安產下一名女嬰，並發文記錄下分娩當天的心路歷程，但照片中都未見年輕老公的身影。

▲▼瑪麗娜（Marina Balmasheva）與繼子相戀結婚，如今已產下一女。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲35歲的瑪麗娜分娩當天至今，社群帳號的發文中都未見21歲老公的蹤影。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

根據《太陽報》報導， 35歲的瑪麗娜2020年與45歲前夫沙維林（Alexey Shavyrin）離婚後，和沙維林的兒子、21歲繼子弗拉基米爾（Vladimir）交往並於7月結婚，甚至懷上孩子，引起一陣熱議。瑪麗娜16日凌晨2時發文表示，在看連續劇《冰與火之歌：權力遊戲》時，羊水突然破裂，將前往醫院生產，許多粉絲還留言替她加油。

▲▼俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲瑪麗娜22歲時與沙維林結婚。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

經過數十個小時，瑪麗娜終於在當天下午16時40分平安產下一女，同時po出與女兒的合照向網友報告，孩子體重3690公克、52公分高、還未取名。報導指出，老公弗拉基米爾還不想讓女兒的長相曝光，所以只能公開背面照，但照片中卻未見她口中這位有著「世界上最迷人的藍眼睛」的老公現身。

▲▼俄羅斯的35歲網紅瑪麗娜（Marina Balmasheva）。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

▲瑪麗娜親手將現任老公扶養長大。（圖／翻攝自Instagram／@marina_balmasheva）

報導提到，瑪麗娜22歲嫁給前夫沙維林時，「現任老公」才只是個7歲的男孩，瑪麗娜將他一路扶養長大。沙維林卻指控，瑪麗娜在弗拉基米爾升上大學後勾引他，某天深夜還跑進繼子房間發生性關係，結束之後才躺回自己身邊。瑪麗娜否認稱，自己是離婚後才跟弗拉基米爾交往。

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