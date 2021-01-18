Live／南韓總統文在寅「2021新年記者會」

▲文在寅2021年新年記者會直播（南韓青瓦台）



記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅將於當地時間今（18）日上午10時（台灣時間上午9時）在青瓦台春秋館舉行新年記者會談，發表執政第5年的施政方向、解釋過往政策，邀請國內外120名記者提問，不過因應防疫考量，現場僅開放20名記者到場，其餘皆以視訊方式參與。由於任期僅剩一年餘，文在寅相當重視此次新年記者會談，不僅周末排除所有行程準備，光是事前綵排與演練便高達4次。

本次新年記者會談聚焦於不動產市場問題、是否特赦前總統李明博與朴槿惠、法務部長秋美愛與檢察總長尹錫悅之爭、新冠疫苗全民接種等。

▲文在寅將於18日上午在青瓦台召開新年記者會談。（圖／達志影像）

首先是不動產市場問題，文在寅政府上任以後多次出手抑制房價上漲，然而政策卻未見效果，相反地首都圈、甚至全國各地房價不斷逆勢飆漲，住房供給永遠追趕不上市場需求，是房價飆漲的主因，也造成文在寅支持度創下上任以來最低，跌到只剩下3成。

而身為執政黨的共同民主黨黨魁李洛淵，更曾在新年第1天表示為了團結國人，將向文在寅建議特赦兩位因罪入獄的前總統李明博、朴槿惠，其中李明博17年刑期定讞，而朴槿惠也於於上周獲大法院宣判20年（加上先前新世界黨選舉公薦問題，共計22年），符合特赦條件，因此文在寅不得不表達相關立場。

李、朴兩位前總統特赦與否，為南韓政壇敏感的議題，成為造成文在寅支持度下跌的因素之一。

▲南韓前總統李明博、朴槿惠可望獲得2021新年總統特赦機會。（圖／達志影像／美聯社、CFP）

而法務部長秋美愛去年12月檢察總長尹錫悅妨礙偵察等6大原因，對其下達停職處分，然而最後法院在行政訴訟上卻決定停止對尹錫悅的處分，相關議題在政壇上爭論不休，文在寅勢必得在此次會談上作出解釋。

另外，從2月起南韓民眾將依序開放免費接種新冠疫苗，雖政府已陸續簽訂購買5600萬人份疫苗，然而與歐美國家相比，接種時間還是遠遠落後，因此文在寅也得做出說明。

最後，在兩韓關係與美朝關係上，文在寅目前任期僅剩1年多，如何在卸任前破冰與北韓（朝鮮）之間的關係，並協助北韓最高領導人金正恩與美國下任總統拜登展開對話，也是今年施政上主要的話題。

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