極右翼串聯川粉「武裝示威」！各州國民兵重兵佈防　示威者窘了

▲國民兵在國會山莊外重兵佈署，新抵達的部隊正在領槍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國6日國會暴動後，聯邦調查局（FBI）再次針對華府與全國50州發出警戒，通報在20日拜登政府就職日當天與前幾日，有示威者持槍械暴動的可能。美東時間周日（17日）是網路上反政府極端右翼組織與川普支持者，在數周前約定大型示威的日子，結果當天來的人只有小貓兩三隻，數量遠遠不及重兵佈署在國會山莊周遭的國民兵部隊，以及各州部署的武力。

根據路透社報導，FBI對50州與華府發出武裝示威警戒後，逾十數個搖擺州或此次大選的爭議州，當局均調動國民兵部隊到當地的議會進行警戒，甚至連德州也宣布議會關閉至就職日後。總統川普日前也簽署通過調動國民兵部署國會山莊，此刻協調部隊已增至2萬5000人。

當局著眼於17日可能會發生的武裝示威，幾周前極右翼組織布加洛運動（boogaloo）和川粉在網路上串聯，將在50州發起提槍上街抗議的行動。然而到了16日下午，此次選舉爭議州賓州議會的街道兩旁，出現的示威者僅是屈指可數；17日下午，警方已經開放部分原先封鎖警戒的路段。

▼布加洛運動（Boogaloo）分子當天到場的人太少，只得在密西根議會前擺拍。（圖／路透）

▲賓州武裝示威分子，夏威夷衫、戰術背心與軍褲，是布加洛運動支持者的「dress code」。（圖／路透）

只有少數川普支持者在當天現身，包括賓州34歲的砌牆工人愛力克斯（Alex），他說他6日也在國會暴動現場，但他並沒有跟著闖入國會。拒絕向記者透露名字的愛力克斯身穿「2020選舉詐欺」（Fraud 2020）的帽T，表示他認為去年11月的總統大選結果是「被偷走的」，為此他想在這天來到這裡，表達自己對川普的支持。

另一個被視為有選舉爭議的密西根州，當天大約出現12人抗議小團體，其中幾人持步槍到現場，在密西根議會外抗議。其中一人穿著寬鬆的軍褲，藍色的夏威夷襯衫，外頭還有戰術背心 ─ 典型反政府的布加洛運動分子打扮。

「我到這裡來不是要施展暴力的，我也希望沒有人到這裡做出暴力行為」，一名站在議會草坪上的男子，同樣不願意向記者透露姓名。他頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）紅帽，揮舞著一面上頭寫著「別踩到我頭上」的旗幟。當晚集會人群即已散去。

目前尚不清楚是否是因為FBI發出的警戒奏效，使許多示威者決定取消當天的活動，或是他們另有安排，不過距離拜登政府就職日僅剩3天，真正的考驗會在當天到來。