美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲





▲美國知名音樂製作人菲爾史佩克特12年前被判刑入獄。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名音樂製作人菲爾史佩克特（Phil Spector）因謀殺罪在監獄服刑，他約4周前感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），之後於美東時間16日在加州監獄去世，享壽81歲。

綜合外電報導，菲爾史佩克特在20世紀初名，曾與英國樂團經典披頭四（the Beatles）、正義兄弟（the Righteous Brothers）以及蒂娜透娜（Tina Turner）等人合作過。

菲爾史佩克特於2003年槍殺好萊塢女星拉娜克拉克森（Lana Clarkson），並於2009年被法院以二級謀殺罪名定罪，必須坐牢19年制2028年以前不得假釋，之後他便入獄服刑至今。

▲菲爾史佩克特晚年在獄中度過。（圖／路透）

加州懲教署於本月16日證實菲爾史佩克特過世的消息，「加州健康照護機構犯人菲爾史佩克特被宣告因自然原因死亡，時間為2021年1月16日周六晚間6時35分，地點在監獄外的醫院。他的正式死因將交由聖華金（San Joaquin）郡警長辦公室的驗屍官檢驗。」

《紐約時報》與《洛杉磯時報》等媒體指出，菲爾史佩克特生前感染2019冠狀病毒疾病，過去幾周深受疾病所苦。

菲爾史佩克特在1961年至1965年間製作出20首登上流行榜前40名的熱門歌曲，更因發明了「聲牆」（Wall of Sound）製作模式，為60年代的音樂帶來革命性轉變。

菲爾史佩克特年輕時日夜與毒品酒精為伴，到了上世紀80至90年代期間引退，此後鮮少參與音樂事業。