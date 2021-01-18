　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

▲▼華為,5G。（圖／路透）

▲華為被視為國安威脅。（圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

路透社引述知情人士說法報導，美國總統川普政府通知英特爾公司（Intel）等數家中國華為公司的供應商，當局正撤銷向華為供貨的若干許可證且有意拒絕其他供貨許可申請。

路透社掌握一封記錄相關行動的電郵顯示，美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）15 日指出，美國商務部已經宣布「有意拒絕為數眾多向華為供貨的許可證申請，並撤銷至少一份先前核發的許可證。」

不具名的知情人士指出，被撤銷的許可證多過一份。

電子郵件指出，這些行動牽涉半導體產業的多種產品，電郵還詢問各家公司是否已收到通知。

電郵寫道，各家公司等待當局批准許可證已長達數月，但川普（Donald Trump）政府任期剩下不到一星期，處理相關問題會是一項挑戰。美國總統當選人拜登（Joe Biden）即將於1月20日就任。

英特爾公司發言人沒有立即發表評論，美國商務部發言人也沒有立即回應置評請求。

美國政府於2019年5月以國家安全為由，將華為列入商務部的「實體清單」，限制供應商向華為出售美國貨品和技術，但期間仍允許向華為供應某些貨品。

ET快訊
夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄逮捕反對派領袖納瓦爾尼　拜登內閣準國安顧問喊話立即釋放

美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲

路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

俄國反對派領袖堅持飛回莫斯科　一下機就被警方拘捕

英國再增近4萬人染疫！　8.9萬人病故居歐洲之冠

參議員高升副總統！　賀錦麗就職日前2天向參議院辭去職位

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

俄逮捕反對派領袖納瓦爾尼　拜登內閣準國安顧問喊話立即釋放

美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲

路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

俄國反對派領袖堅持飛回莫斯科　一下機就被警方拘捕

英國再增近4萬人染疫！　8.9萬人病故居歐洲之冠

參議員高升副總統！　賀錦麗就職日前2天向參議院辭去職位

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

Kobe空難逝世將滿1年　遺孀凡妮莎IG發文思念：我愛你

溫碧霞豪宅客廳騎馬…再曝「豪華空中海景花園」　根本海島度假村

移工睡夢中遭剖肚「大腸掉出40公分」　行凶友人抓到了！

沒乖乖吃飯！高雄4歲童遭生母「藤條暴打」亡　法醫看屍嘆：都是傷

俄逮捕反對派領袖納瓦爾尼　拜登內閣準國安顧問喊話立即釋放

硬切被叭火大！四輪眼鏡男下車「炸雞排怒砸騎士」：X小啦

美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

國際熱門新聞

賽鴿橫越太平洋　澳洲下令撲殺

維也納萬人反口罩示威　嗆政府下台

登山家跌落深谷　命喪K2殺人峰

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

印尼強震77死　雨季豪雨阻礙搜救

反對派領袖飛回俄國　恐馬上被捕

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

CNN分析「中國姓氏超少」原因

副總統就職日前2天　賀錦麗辭去參議員職位

英國再增近4萬人染疫！死亡人數歐洲最多

她搬家感覺鏡子怪怪　拆牆驚見密室

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

俄國反對派領袖飛抵莫斯科　下機就被捕

殺害93名女性　美「最凶殘殺人魔」病逝

更多熱門

相關新聞

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

美國佛羅里達州男子莫特（William Moldt）於1997年離奇失蹤，時隔22年後，另一名男子尼曼（Jerry Nyman）在用Google地圖時，意外發現湖岸邊深處有異樣，之後才知道是一輛墜湖的轎車，外觀已經布滿青苔，而車內的白骨就是莫特。

副總統就職日前2天　賀錦麗辭去參議員職位

副總統就職日前2天　賀錦麗辭去參議員職位

伊朗試射飛彈失敗！墜毀印度洋...差點炸沉商船

伊朗試射飛彈失敗！墜毀印度洋...差點炸沉商船

她搬家感覺鏡子怪怪　拆牆驚見密室

她搬家感覺鏡子怪怪　拆牆驚見密室

北漂壓境！宏都拉斯近萬移民走向美國

北漂壓境！宏都拉斯近萬移民走向美國

關鍵字：

路透美國北美要聞華為川普

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面